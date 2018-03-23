 Генерал США рассказал о российской поддержке ″Талибана″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.03.2018
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Мир

Генерал США рассказал о российской поддержке "Талибана"

"Мы уже видели, как действуют русские: они привозят большое количество военной техники, и часть оставляют после ухода", - заявил глава сил США в Афганистане генерал Джон Николсон в интервью BBC.

Члены Талибана на мирных переговорах с правительством Афганистана

Члены "Талибана" на мирных переговорах с правительством Афганистана

Россия поддерживает радикальное исламское движение "Талибан" и поставляет ему оружие, заявил глава сил США в Афганистане генерал Джон Николсон в интервью медиакомпании BBC, опубликованном в пятницу, 23 марта.

"Мы видели в СМИ написанные "Талибаном" сообщения о финансовой поддержке, которую оказывают враги. Афганские лидеры приносили прямо в этот штаб оружие и, передавая его нам, говорили: "Это русские передали "Талибану". Мы знаем о причастности россиян", - рассказал Николсон.

Контекст

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Москва начала поддерживать талибов напрямую сравнительно недавно, считает генерал. Он напомнил в связи с этим, что Россия совместно с Таджикистаном провела на афганской границе масштабные военные учения. "Это были антитеррористические учения, но раньше мы уже видели, как действуют русские: они привозят большое количество техники, и часть оставляют на месте после ухода", - пояснил Николсон.

"Информация об ИГ в Афганистане искажается"

Объем российской поддержки талибов в целом оценить сложно, признал генерал. Между тем высокопоставленные сотрудники афганской полиции в интервью BBC сообщили, что в поставки входят приборы ночного видения, пулеметы среднего и крупного калибра и ручное стрелковое оружие.

Генерал также указал на то, что в России "значительно преувеличивается" информация о количестве бойцов экстремистской группировки "Исламское государство" в Афганистане, что, по его мнению, используется "для легитимизации действий "Талибана" и в какой-то степени его поддержки". 

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    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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