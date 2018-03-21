 Генерал НАТО отметил успехи Украины на пути к членству в альянсе | Новости из Германии о Европе | DW | 21.03.2018
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Европа

Генерал НАТО отметил успехи Украины на пути к членству в альянсе

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел в интервью DW назвал Украину ключом к евроатлантической безопасности.

Петр Павел (фото из архива)

Петр Павел (фото из архива)

За последние четыре года Украина смогла существенно приблизиться к НАТО. Об этом в интервью DW заявил председатель Военного комитета альянса генерал Петр Павел. На вопрос, какие главные проблемы стоят сейчас перед вооруженными силами Украины, он ответил, что не может комментировать внутренние решения партнеров, но уточнил: "Украина уже провела впечатляющие оборонные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую следует выполнить".

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Одна из главных целей этих реформ - стабильность Украины. "НАТО и отдельные государства-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину - поскольку мы твердо верим, что независимая и стабильная Украина, преданная демократии и верховенству права, является ключом к евроатлантической безопасности", - заявил руководитель высшего военного органа НАТО.

Украина повышает совместимость своей армии с НАТО

Такую позицию он пояснил тем, что безопасность и стабильность взаимосвязаны: если страна безопасная и стабильная, это оказывает положительное влияние на соседние страны и весь регион. "Когда наши соседи более стабильны, мы в большей безопасности. Это ситуация, когда в выигрыше обе стороны", - добавил Петр Павел.

Отвечая на вопрос DW, является ли реалистичной цель Украины до 2020 года достичь совместимости своей армии с силами альянса, Павел указал лишь на то, что вооруженные силы Украины повышают ее, принимая участие в учениях и миссиях альянса, например в Афганистане.

Начиная с 2014 года Североатлантический альянс значительно усилил помощь Украине в реформировании. В 2017 году НАТО реализовала более 200 мероприятий для поддержания вооруженных сил Украины, сообщил генерал DW. Он уточнил, что наиболее значимые и ощутимые улучшения произошли, в частности, в сферах тренировки солдат, военной медицины, логистики, развития военно-морских сил, сил специальных операций и десантно-штурмовых войск Украины. За три с лишним года НАТО создала десять трастовых фондов для Украины. По данным Павела, страны альянса уже обязались предоставить через эти фонды 40 миллионов евро.

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