Где немецкие студенты берут книги

Восемь типов немецких студентов

"Прогульщик"

Он появлется только в первые дни учебного года и пропадает на весь семестр. Преподаватели не помнят, как он выглядит, а студенты лишь изредка встречают его на дискотеках в кампусе. В аудитории его место всегда свободно, и однажды утром он все-таки приходит на лекцию... Но не ради учебы, а чтобы отоспаться после очередной вечеринки.