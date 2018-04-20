 Где немецкие студенты берут книги | Учеба | DW | 23.04.2018
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Учеба

Где немецкие студенты берут книги

23 апреля отмечается Всемирный день книг. Мы знакомим с самыми красивыми книжными ландшафтами в университетах Германии.

  • Библиотека Бранденбургского технического университета в Коттбусе

    Самые красивые книжные ландшафты

    Студентам Бранденбургского технического университета в Коттбусе есть откуда черпать вдохновение. Новое здание библиотеки уже не раз было отмечено премиями в области архитектуры. Внутри посетитель погружается в море ярких цветов и необычных форм.

  • Библиотека Бранденбургского технического университета в Коттбусе

    Самые красивые книжные ландшафты

    Сердце библиотеки - яркая лестница в виде спирали. В 2006-м здание было названо "Библиотекой года". Здесь около 600 мест для самостоятельной работы, беспроводной интернет, богатая коллекция мультимедийных средств, печатных и электронных книг. Но буквы можно найти не только внутри.

  • Библиотека Бранденбургского технического университета в Коттбусе

    Самые красивые книжные ландшафты

    Центр информации, коммуникации и медиа, как официально называется библиотека Бранденбургского технического университета в Коттбусе, - настоящая жемчужина современной архитектуры. Проект швейцарских архитекторов Herzog & de Meuron был осуществлен в 2004 году. Органическая форма здания напоминает вазу Аалто. Воображение поражает и стеклянный фасад с буквами всех существующих алфавитов.

  • Библиотека Альбертина

    Самые красивые книжные ландшафты

    Библиотека Альбертина - главная научная библиотека Лейпцигского университета. Основанная в 16-м веке, она является одной из старейших в Германии. На сегодняшний день ее собрание насчитывает 5,5 миллиона книг, среди которых есть и редчайшие рукописи, например, древнейшая в мире Библия.

  • Библиотека Альбертина

    Самые красивые книжные ландшафты

    Главный корпус сильно пострадал во время Второй мировой войны и был восстановлен к 2002 году. Несколько раз он служил кулисами для фильмов. В частности, в 2016 году проходили съемки картины "Paula" о художнице Пауле Модерзон-Беккер. Холл библиотеки превратили в фойе парижского отеля.

  • Центр братьев Гримм в Берлине

    Самые красивые книжные ландшафты

    Новое здание Центра братьев Гримм - главной библиотеки Берлинского университета имени Гумбольдта - возвышается в самом центре Берлина. Фасад здания, построенного в 2009 году по проекту швейцарского архитектора Макса Дудлера, напоминает корешки книг, стоящих на полках. А внутри - атмосфера пленэра...

  • Центр братьев Гримм в Берлине

    Самые красивые книжные ландшафты

    "Террасы для чтения" - так называется читальный зал в Центре братьев Гримм. Окна в стенах и потолке создают эффект нахождения под открытым небом. Помимо этого в библиотеке есть кабинки помещения групповой и индивидуальной работы, а также комнаты для посетителей с детьми - всего 1250 рабочих мест. В будние дни библиотека работает круглосуточно. Выдача книг полностью автоматизирована.

  • Библиотека Берлинского свободного университета

    Самые красивые книжные ландшафты

    Визитка Свободного университета Берлина - библиотека философского факультета. За его форму это футуристическое здание прозвали "берлинским мозгом". Здесь приятно находится еще и из-за климата. Британский архитектор Норман Фостер, также автор стеклянного купола над Рейхстагом, применил в этом проекте трюк...

  • Берлинский мозг

    Самые красивые книжные ландшафты

    Он снабдил здание двумя оболочками - внешней и внутренней. Каждая из них состоит из панелей, которые выполнены из различных материалов и регулируются каждая в отдельности. Это позволяет идеально настроить вентиляцию, температуру и свет. Посидеть в прохладе и тишине сюда приходят не только студенты.

  • Библиотека университета Констанца

    Самые красивые книжные ландшафты

    Университет в Констанце называют "маленьким Гарвардом". За 50 лет своей истории он добился того, что его политику в сфере образования и исследований ставят в пример другим немецким вузам. Немалую долю похвалы заслуживает и местная библиотека. В 2010 году она была признана немецкой библиотекой года.

  • Кресла Амеба от фирмы Vitra в фойе библиотеки университета Констанца

    Самые красивые книжные ландшафты

    Жюри отметило прежде всего сервис. Эта библиотека в Германии первой начала работать круглосуточно. Она оборудована по последнему слову техники. Сенсорные экраны для поиска литературы, помещения для анализа фильмов, медиатека, читальное кафе - здесь есть все, что нужно для работы и общения. Кресла "Амеба" в фойе, иконы дизайна от швейцарской фирмы Vitra, отсылают к истокам вуза - 1960-1970 годам.

  • Workbays фирмы Vitra

    Самые красивые книжные ландшафты

    В 2015 году библиотека вновь открылась после обширного ремонта. Сегодня многие ее помещения оборудованы модульными офисами. Такие индивидуальные "бухты" от Vitra дают возможность сконцентрироваться на своей работе или обсудить проект в небольших группах, не мешая другим.

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Библиотека Бранденбургского технического университета в Коттбусе

    Самые красивые книжные ландшафты

    Студентам Бранденбургского технического университета в Коттбусе есть откуда черпать вдохновение. Новое здание библиотеки уже не раз было отмечено премиями в области архитектуры. Внутри посетитель погружается в море ярких цветов и необычных форм.

  • Библиотека Бранденбургского технического университета в Коттбусе

    Самые красивые книжные ландшафты

    Сердце библиотеки - яркая лестница в виде спирали. В 2006-м здание было названо "Библиотекой года". Здесь около 600 мест для самостоятельной работы, беспроводной интернет, богатая коллекция мультимедийных средств, печатных и электронных книг. Но буквы можно найти не только внутри.

  • Библиотека Бранденбургского технического университета в Коттбусе

    Самые красивые книжные ландшафты

    Центр информации, коммуникации и медиа, как официально называется библиотека Бранденбургского технического университета в Коттбусе, - настоящая жемчужина современной архитектуры. Проект швейцарских архитекторов Herzog & de Meuron был осуществлен в 2004 году. Органическая форма здания напоминает вазу Аалто. Воображение поражает и стеклянный фасад с буквами всех существующих алфавитов.

  • Библиотека Альбертина

    Самые красивые книжные ландшафты

    Библиотека Альбертина - главная научная библиотека Лейпцигского университета. Основанная в 16-м веке, она является одной из старейших в Германии. На сегодняшний день ее собрание насчитывает 5,5 миллиона книг, среди которых есть и редчайшие рукописи, например, древнейшая в мире Библия.

  • Библиотека Альбертина

    Самые красивые книжные ландшафты

    Главный корпус сильно пострадал во время Второй мировой войны и был восстановлен к 2002 году. Несколько раз он служил кулисами для фильмов. В частности, в 2016 году проходили съемки картины "Paula" о художнице Пауле Модерзон-Беккер. Холл библиотеки превратили в фойе парижского отеля.

  • Центр братьев Гримм в Берлине

    Самые красивые книжные ландшафты

    Новое здание Центра братьев Гримм - главной библиотеки Берлинского университета имени Гумбольдта - возвышается в самом центре Берлина. Фасад здания, построенного в 2009 году по проекту швейцарского архитектора Макса Дудлера, напоминает корешки книг, стоящих на полках. А внутри - атмосфера пленэра...

  • Центр братьев Гримм в Берлине

    Самые красивые книжные ландшафты

    "Террасы для чтения" - так называется читальный зал в Центре братьев Гримм. Окна в стенах и потолке создают эффект нахождения под открытым небом. Помимо этого в библиотеке есть кабинки помещения групповой и индивидуальной работы, а также комнаты для посетителей с детьми - всего 1250 рабочих мест. В будние дни библиотека работает круглосуточно. Выдача книг полностью автоматизирована.

  • Библиотека Берлинского свободного университета

    Самые красивые книжные ландшафты

    Визитка Свободного университета Берлина - библиотека философского факультета. За его форму это футуристическое здание прозвали "берлинским мозгом". Здесь приятно находится еще и из-за климата. Британский архитектор Норман Фостер, также автор стеклянного купола над Рейхстагом, применил в этом проекте трюк...

  • Берлинский мозг

    Самые красивые книжные ландшафты

    Он снабдил здание двумя оболочками - внешней и внутренней. Каждая из них состоит из панелей, которые выполнены из различных материалов и регулируются каждая в отдельности. Это позволяет идеально настроить вентиляцию, температуру и свет. Посидеть в прохладе и тишине сюда приходят не только студенты.

  • Библиотека университета Констанца

    Самые красивые книжные ландшафты

    Университет в Констанце называют "маленьким Гарвардом". За 50 лет своей истории он добился того, что его политику в сфере образования и исследований ставят в пример другим немецким вузам. Немалую долю похвалы заслуживает и местная библиотека. В 2010 году она была признана немецкой библиотекой года.

  • Кресла Амеба от фирмы Vitra в фойе библиотеки университета Констанца

    Самые красивые книжные ландшафты

    Жюри отметило прежде всего сервис. Эта библиотека в Германии первой начала работать круглосуточно. Она оборудована по последнему слову техники. Сенсорные экраны для поиска литературы, помещения для анализа фильмов, медиатека, читальное кафе - здесь есть все, что нужно для работы и общения. Кресла "Амеба" в фойе, иконы дизайна от швейцарской фирмы Vitra, отсылают к истокам вуза - 1960-1970 годам.

  • Workbays фирмы Vitra

    Самые красивые книжные ландшафты

    В 2015 году библиотека вновь открылась после обширного ремонта. Сегодня многие ее помещения оборудованы модульными офисами. Такие индивидуальные "бухты" от Vitra дают возможность сконцентрироваться на своей работе или обсудить проект в небольших группах, не мешая другим.

    Автор: Татьяна Вайнман


Смотрите также:
Восемь типов немецких студентов

  • Маменькин сынок

    Восемь типов немецких студентов

    "Маменькин сынок"

    По данным Немецкого общества содействия учащимся вузов, 28 процентов немецких первокурсников живут с родителями. Такие студенты приходят с родственниками на день открытых дверей, оценивают еду в столовой и допрашивают профессоров еще до начала семестра. Их курсовые становятся произведениями коллективного творчества: пишет сын, проверяют мама с бабушкой, папа распечатывает работу у себя в офисе.

  • Прогульщик

    Восемь типов немецких студентов

    "Прогульщик"

    Он появлется только в первые дни учебного года и пропадает на весь семестр. Преподаватели не помнят, как он выглядит, а студенты лишь изредка встречают его на дискотеках в кампусе. В аудитории его место всегда свободно, и однажды утром он все-таки приходит на лекцию... Но не ради учебы, а чтобы отоспаться после очередной вечеринки.

  • Странный тип

    Восемь типов немецких студентов

    "Странный парень"

    "Странный парень" есть на каждом курсе: он одевается в секонд-хенде, призывает к вегетарианству и помогает детям в Африке. Обычно такие люди учатся на гуманитарных факультетах - филологии, религиоведении, антропологии. Конспекты у него лучше не просить, он теряет их сразу после окончания лекции. Несмотря на свои пацифистские взгляды, он терпеть не может карьеристов и старается их избегать.

  • Карьерист

    Восемь типов немецких студентов

    "Карьерист"

    Карьерист появляется как минимум за полчаса до начала лекции, чтобы мило побеседовать с профессором. Такой студент обязательно "зафрендит" своих преподавателей на Facebook и будет общаться с ними во внеучебное время. Потом другие студенты удивляются, почему именно он получил лучшее место для практики. Контакты для него - главное.

  • Папаша

    Восемь типов немецких студентов

    "Папаша"

    У него уже есть семья, дети и своя квартира, не хватает только образования. Поэтому в свои тридцать с небольшим он вновь стал первокурсником. Не ходит на вечеринки, не заводит друзей и спешит домой сразу после лекций. "Папаша" прилежно учится и не задает профессору глупых вопросов.

  • Первак

    Восемь типов немецких студентов

    "Первак"

    "В какой аудитории будет следующая лекция?", "Где находится столовая?", "Когда нужно сдать реферат?" - первокурсник засыпает однокурсников вопросами и сразу же все забывает. Записывать тоже бесполезно, в спешке он оставит свой блокнот в университете и проспит предстоящий семинар.

  • Мечтатель

    Восемь типов немецких студентов

    "Мечтатель"

    В отличие от "прогульщиков" у "мечтателей" идеальная посещаемость занятий. Пока другие ведут конспекты, они мысленно строят грандиозные планы, решают мировые проблемы и придумывают стихи. Да, они сидят на всех лекциях и проводят вечера в библиотеках, но потом не могут сдать экзамены. С такими студентами вы встретитесь только в первом семестре, ведь они справятся с сессией далеко не с первого раза.

  • Заукан

    Восемь типов немецких студентов

    "Заукан"

    Только на первый взгляд кажется, что профессорам нравятся хорошо подготовленные и прилежные студенты. На самом деле, заучки умудряются достать лектора дополнительными вопросами и комментариями уже в первую неделю. Их бессонные ночи с учебниками и конспектами не оценивают по заслугам. Зауканы ведут тихую войну с карьеристами, но не способны повторить их успех из-за отсутствия коммуникабельности.

    Автор: Ксения Сафронова


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