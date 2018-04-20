Где немецкие студенты берут книги

23 апреля отмечается Всемирный день книг. Мы знакомим с самыми красивыми книжными ландшафтами в университетах Германии.
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