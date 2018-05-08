Где в Германии похоронены советские военнопленные и подневольные рабочие

Корреспондент DW посетил могилы на кладбищах между Дюссельдорфом и Бонном. Здесь вы можете узнать адреса.
Воинский мемориал в Трептов-парке - самый большой из подобных памятников за пределами бывшего СССР.
"Немецкому народу", - такую надпись поместили на его фасаде во время Первой мировой войны. В 1945 году на Рейхстаге появились подписи советских солдат.
27 января 1945 года был освобожден Освенцим. В этот день отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, а в Германии также - День памяти всех жертв национал-социализма.