Где в Германии похоронены советские военнопленные и подневольные рабочие

17 кадров весны

Дюссельдорф-Люденберг

День начался под Дюссельдорфом, где на братском кладбище покоятся останки полутора тысяч человек, скончавшихся здесь в лазарете. Его открыли в 1940 году для военнопленных из разных стран. Первыми были французы, а затем сюда стали поступать советские солдаты - с принудительных работ в окрестных трудовых лагерях. Адрес: Luckemeyerstraße, Düsseldorf.