 Где в Германии похоронены советские военнопленные и подневольные рабочие | Фоторепортажи о Германии | DW | 09.05.2018
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Фоторепортажи

Где в Германии похоронены советские военнопленные и подневольные рабочие

Корреспондент DW посетил могилы на кладбищах между Дюссельдорфом и Бонном. Здесь вы можете узнать адреса.

  • Дюссельдорф-Люденберг

    17 кадров весны

    Между Дюссельдорфом и Бонном

    DW неоднократно писала о базе данных, в которой собраны сведения о местах захоронений и мемориалах советских граждан на территории Германии. Корреспондент DW посетил некоторые из них - между Дюссельдорфом и Бонном, взяв в дорогу фотоаппарат и дюжину алых роз.

  • Дюссельдорф-Люденберг

    17 кадров весны

    Дюссельдорф-Люденберг

    День начался под Дюссельдорфом, где на братском кладбище покоятся останки полутора тысяч человек, скончавшихся здесь в лазарете. Его открыли в 1940 году для военнопленных из разных стран. Первыми были французы, а затем сюда стали поступать советские солдаты - с принудительных работ в окрестных трудовых лагерях. Адрес: Luckemeyerstraße, Düsseldorf.

  • Леверкузен-Шлебуш

    17 кадров весны

    Леверкузен-Шлебуш

    Далее путь лежал в расположенный примерно в тридцати километрах Леверкузен. Здесь, на одном из городских кладбищ, находятся могилы четырех жертв национал-социализма из Советского Союза.

  • Леверкузен-Шлебуш

    17 кадров весны

    Леверкузен-Шлебуш

    Адрес: Mülheimer Straße 52, Leverkusen.

  • Кельн-Мюльхайм

    17 кадров весны

    Кельн-Мюльхайм

    Могилы советских военнопленных есть на городском кладбище в кельнском районе Мюльхайм. Здесь они покоятся среди немецких жертв национал-социализма. Адрес: Frankfurter Straße 302, Köln.

  • Рёсрат

    17 кадров весны

    Рёсрат

    Следующее кладбище - братское. Оно находится в Ванской пустоши (Wahner Heide) около аэропорта Кельна/Бонна на территории города Рёсрат.

  • Рёсрат

    17 кадров весны

    Рёсрат

    Большинство из 112 могил в Ванской пустоши - безымянные захоронения советских солдат. Есть также несколько могил польских граждан и жертв национал-социализма из других стран. Все они скончались в трудовом лагере.

  • Рёсрат

    17 кадров весны

    Рёсрат

    Как сказано на этой памятной плите, погибли они от голода, болезней и насилия… Это кладбище находится в лесу, поэтому найти его не так просто. В навигационной системе следует задать Pestalozziweg, Rösrath. Перед детским центром Diakonie Michaelshoven у дороги будет указатель: Ehrenanlage Kalmusweiher. Далее - по лесной дорожке пешком метров триста, на развилках сворачивая налево.

  • Ломар-Нойхонрат

    17 кадров весны

    Ломар-Нойхонрат

    Следующим памятным местом на нашем пути в этот день оказалось католическое кладбище, расположенное около небольшой приходской церкви в одном из районов города Ломар. Здесь находятся могилы трех советских жертв национал-социализма, а также могила времен Первой мировой войны. Адрес: Am Pfarrhof, Lohmar.

  • Зигбург

    17 кадров весны

    Зигбург

    Из Ломара путь лежал на Северное кладбище (Nordfriedhof) города Зигбург. Согласно информации в базе данных о местах захоронений и мемориалах советских граждан на территории Германии, здесь похоронено 70 советских военнопленных и 40 подневольных рабочих из СССР.

  • Зигбург

    17 кадров весны

    Зигбург

    На этом большом городском кладбище найти мемориальное захоронение советских жертв Второй мировой войны оказалось непросто. Пришлось несколько раз спрашивать, но в результате верный путь был подсказан.

  • Зигбург

    17 кадров весны

    Зигбург

    От главного входа метров через пятьдесят нужно свернуть налево и пройти еще метров триста - на шум автобана.

  • Зигбург

    17 кадров весны

    Зигбург

    Надписи на плитах сделаны здесь на русском языке, а на главном памятнике - также на немецком и английском. Большинство могил - с именами и фамилиями, но есть неизвестные захоронения. На одном из надгробий стоит только "Таня".
    Адрес: Alte Lohmarer Straße, Siegburg.

  • Зигбург

    17 кадров весны

    Зигбург

    В этой части кладбища в Зигбурге сейчас, в начале мая, цветет удивительной красоты рододендрон. Отсюда мы отправимся в сторону Бонна, к конечной цели сегодняшнего маршрута - в один из районов города Кёнигсвинтер.

  • Кёнигсвинтер-Иттенбах

    17 кадров весны

    Кёнигсвинтер-Иттенбах

    Cолдатское кладбище в районе Иттенбах - одно из восьми таких кладбищ на территории Кёнигсвинтера. Soldatenfriedhof Ittenbach - самое большое из них. Здесь находятся могилы 1871 жертвы Второй мировой войны.

  • Кёнигсвинтер-Иттенбах

    17 кадров весны

    Кёнигсвинтер-Иттенбах

    На этом кладбище похоронено 1626 солдат из Германии, 224 - из СССР, 12 - из Польши, двое военных - из Франции и один солдат - из Италии.

  • Кёнигсвинтер-Иттенбах

    17 кадров весны

    P.S.

    Адрес базы данных захоронений в интернете: www.sowjetische-memoriale.de


  • Дюссельдорф-Люденберг

    17 кадров весны

    Между Дюссельдорфом и Бонном

    DW неоднократно писала о базе данных, в которой собраны сведения о местах захоронений и мемориалах советских граждан на территории Германии. Корреспондент DW посетил некоторые из них - между Дюссельдорфом и Бонном, взяв в дорогу фотоаппарат и дюжину алых роз.

  • Дюссельдорф-Люденберг

    17 кадров весны

    Дюссельдорф-Люденберг

    День начался под Дюссельдорфом, где на братском кладбище покоятся останки полутора тысяч человек, скончавшихся здесь в лазарете. Его открыли в 1940 году для военнопленных из разных стран. Первыми были французы, а затем сюда стали поступать советские солдаты - с принудительных работ в окрестных трудовых лагерях. Адрес: Luckemeyerstraße, Düsseldorf.

  • Леверкузен-Шлебуш

    17 кадров весны

    Леверкузен-Шлебуш

    Далее путь лежал в расположенный примерно в тридцати километрах Леверкузен. Здесь, на одном из городских кладбищ, находятся могилы четырех жертв национал-социализма из Советского Союза.

  • Леверкузен-Шлебуш

    17 кадров весны

    Леверкузен-Шлебуш

    Адрес: Mülheimer Straße 52, Leverkusen.

  • Кельн-Мюльхайм

    17 кадров весны

    Кельн-Мюльхайм

    Могилы советских военнопленных есть на городском кладбище в кельнском районе Мюльхайм. Здесь они покоятся среди немецких жертв национал-социализма. Адрес: Frankfurter Straße 302, Köln.

  • Рёсрат

    17 кадров весны

    Рёсрат

    Следующее кладбище - братское. Оно находится в Ванской пустоши (Wahner Heide) около аэропорта Кельна/Бонна на территории города Рёсрат.

  • Рёсрат

    17 кадров весны

    Рёсрат

    Большинство из 112 могил в Ванской пустоши - безымянные захоронения советских солдат. Есть также несколько могил польских граждан и жертв национал-социализма из других стран. Все они скончались в трудовом лагере.

  • Рёсрат

    17 кадров весны

    Рёсрат

    Как сказано на этой памятной плите, погибли они от голода, болезней и насилия… Это кладбище находится в лесу, поэтому найти его не так просто. В навигационной системе следует задать Pestalozziweg, Rösrath. Перед детским центром Diakonie Michaelshoven у дороги будет указатель: Ehrenanlage Kalmusweiher. Далее - по лесной дорожке пешком метров триста, на развилках сворачивая налево.

  • Ломар-Нойхонрат

    17 кадров весны

    Ломар-Нойхонрат

    Следующим памятным местом на нашем пути в этот день оказалось католическое кладбище, расположенное около небольшой приходской церкви в одном из районов города Ломар. Здесь находятся могилы трех советских жертв национал-социализма, а также могила времен Первой мировой войны. Адрес: Am Pfarrhof, Lohmar.

  • Зигбург

    17 кадров весны

    Зигбург

    Из Ломара путь лежал на Северное кладбище (Nordfriedhof) города Зигбург. Согласно информации в базе данных о местах захоронений и мемориалах советских граждан на территории Германии, здесь похоронено 70 советских военнопленных и 40 подневольных рабочих из СССР.

  • Зигбург

    17 кадров весны

    Зигбург

    На этом большом городском кладбище найти мемориальное захоронение советских жертв Второй мировой войны оказалось непросто. Пришлось несколько раз спрашивать, но в результате верный путь был подсказан.

  • Зигбург

    17 кадров весны

    Зигбург

    От главного входа метров через пятьдесят нужно свернуть налево и пройти еще метров триста - на шум автобана.

  • Зигбург

    17 кадров весны

    Зигбург

    Надписи на плитах сделаны здесь на русском языке, а на главном памятнике - также на немецком и английском. Большинство могил - с именами и фамилиями, но есть неизвестные захоронения. На одном из надгробий стоит только "Таня".
    Адрес: Alte Lohmarer Straße, Siegburg.

  • Зигбург

    17 кадров весны

    Зигбург

    В этой части кладбища в Зигбурге сейчас, в начале мая, цветет удивительной красоты рододендрон. Отсюда мы отправимся в сторону Бонна, к конечной цели сегодняшнего маршрута - в один из районов города Кёнигсвинтер.

  • Кёнигсвинтер-Иттенбах

    17 кадров весны

    Кёнигсвинтер-Иттенбах

    Cолдатское кладбище в районе Иттенбах - одно из восьми таких кладбищ на территории Кёнигсвинтера. Soldatenfriedhof Ittenbach - самое большое из них. Здесь находятся могилы 1871 жертвы Второй мировой войны.

  • Кёнигсвинтер-Иттенбах

    17 кадров весны

    Кёнигсвинтер-Иттенбах

    На этом кладбище похоронено 1626 солдат из Германии, 224 - из СССР, 12 - из Польши, двое военных - из Франции и один солдат - из Италии.

  • Кёнигсвинтер-Иттенбах

    17 кадров весны

    P.S.

    Адрес базы данных захоронений в интернете: www.sowjetische-memoriale.de


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База данных захоронений и мемориалов советских граждан на территории ФРГ появилась на днях в интернете. Этот ресурс создан в рамках совместного германо-российского проекта.  

17 кадров весны  

Ссылки в интернете

www.sowjetische-memoriale.de

База данных мест захоронений и мемориалов советских граждан на территории ФРГ

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