 Где вас ждет немецкий работодатель | На работу в Германию | DW | 24.04.2018
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На работу в Германию

Где вас ждет немецкий работодатель

Германии срочно нужны специалисты. Какие шансы, если вы - из России? Институт немецкой экономики рассказал DW все о ситуации на немецком рынке труда.

В Германии нуждаются и в высококвалифицированных кадрах, и в рабочих

Немецкой экономике нужны иностранные специалисты. Более того, ее рост зависит от того, сможет ли Германия привлечь достаточно квалифицированных кадров из-за рубежа. Таковы выводы актуального исследования, которое провел один из ведущих исследовательских институтов в Германии - Институт немецкой экономики (IW). Мы решили узнать, какие шансы есть у русскоговорящих кандидатов, где их ждет немецкий работодатель и насколько долгосрочна перспектива трудоустройства в Германии. Экономист и ведущий специалист по анализу дефицита кадров на рынке труда Александер Бурштедде (Alexander Burstedde) рассказал о том, что должен знать каждый, кто собирается на работу в Германию.

DW: Такие исследования, конечно, вызывают эйфорию у соискателей, когда они слышат, что Германии нужны кадры, что немецкая экономика зависит от притока квалифицированных специалистов из-за рубежа. Это вывод и вашего актуального исследования. Германии на самом деле так срочно нужны новые кадры?

Александер Бурштедде

Александер Бурштедде

Александер Бурштедде: Есть две причины, по которым Германия, безусловно, найдет хорошее применение иностранным специалистам. Первая - нехватка кадров наблюдается во многих сферах, так как слишком мало людей выбрали эти профессии. Вторая, более серьезная проблема, - демография населения Германии. В стране просто нет столько молодых людей, чтобы заменить работников, которым сейчас около 50-54 лет, когда они выйдут на пенсию. Мы можем только радоваться, если нам удастся покрыть этот дефицит за счет притока рабочей силы из-за рубежа.

- Могут ли русскоязычные специалисты восполнить дефицит на немецком рынке труда?

- Конечно, у них такие же шансы, как и у специалистов из других стран. В Германии очень многое зависит от соблюдения всех формальностей: должен быть сертификат или диплом, который признается на немецком рынке труда. Сейчас действуют строгие правила. После признания и при наличии востребованной специальности сегодня достаточно легко устроиться на работу в Германии.

Есть две возможности: "голубая карта" (Blue Card) - для специалистов с высшим образованием и "белый список" (Positivliste) - для людей без высшего образования. Если ваша специальность не входит в список востребованных в Германии, то найти работу будет сложно. На сферу здравоохранения распространяется еще одно важное условие: в других странах также наблюдается дефицит кадров в этой сфере, и Германия, чтобы не навредить, не намерена проводить активную политику по привлечению кадров из стран с нехваткой специалистов. Сразу отмечу, что Россия не находится в списке этих стран.

- А в ком Германия нуждается больше всего - в высококвалифицированных кадрах или рабочих?

- Спрос есть и на тех, и на других. На протяжении многих лет мы наблюдали нехватку специалистов с высшим образованием. Сейчас в персонале в основном нуждается малый и средний бизнес, и, как правило, они ищут специалистов с профобразованием. Если говорить об абсолютных показателях, то на такие кадры сегодня самый высокий спрос. И здесь предприятия могли бы принять иностранных специалистов.

- А немецкий рынок труда вообще готов сегодня принять иностранных специалистов?

- В среднем спрос на специалистов, в том числе, иностранных, очень большой. Но не каждая компания активно ищет сотрудников. Крупные компании и концерны получают достаточно заявок от соискателей, а вот маленькие предприятия в немецкой провинции иногда не могут найти человека на одну вакансию. Еще один аспект: насколько интернациональна сама компания? В некоторых коллективах работают сотрудники из самых разных стран, а есть фирмы, где с трудом говорят по-английски.

Медперсонал в Германии

Знания немецкого для медперсонала в Германии обязательны

Для соискателя важно убедиться в том, что его образование отвечает критериям немецкого рынка труда, а потом уже искать работу. Конечно, можно подавать на любую вакансию, но все-таки, чтобы иметь реальные шансы, нужно учитывать конъюнктуру. Еще один важный момент - язык. Немецкий не самый легкий, но, к сожалению, на сегодняшний день пока это обязательное условие. Нужно иметь знания немецкого или быть готовым его выучить, чтобы трудоустроиться в Германии. Язык нужен для каждодневной работы. Будь то стройплощадка, на которой важно понимать правила безопасности, или промышленность, когда вы работаете с дорогой техникой и вам важно понимать, что написано в инструкции. Эта информация не всегда будет доступна на английском.

- А какие конкретно специалисты нужны?

- Это очень длинный список, весь я, конечно, не смогу озвучить, но в общем можно сказать, что все специальности, которые имеют отношение к технике, очень востребованы. Например, если вы электротехник из России - у вас хорошие шансы, так же как и у специалиста по механике в промышленной сфере или по проектированию в строительстве.

Контекст

Информация для иностранных специалистов - в справке DW.

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Вторая ниша - здравоохранение. Германии нужен персонал по уходу за больными, нужныврачи, физиотерапевты, эрготерапевты. Ремесленные профессии так же востребованы. Если вы разбираетесь в холодильных установках или вы - специалист по слухопротезированию, то у вас очень хорошие шансы.

- Готовы ли немецкие компании инвестировать в персонал?

- Здесь ситуация очень разная. Есть компании, которые ведут себя так же, как 10 лет назад, когда в Германии было много безработных. Они очень привередливы и берут только лучших из лучших. Некоторые компании, конечно, понимают, что ситуация на рынке труда в ближайшие годы будет более напряженной, и они готовы взять, скажем так, далеко не идеального кандидата и инвестировать в повышение его квалификации. А есть и отчаявшиеся уже найти персонал компании, которые даже создали центры по поиску за рубежом, но не могут покрыть свой спрос. Это пока единичные случаи, но, думаю, со временем таких компаний будет все больше.

- Были ли какие-то неожиданные результаты в вашем исследовании?

- На самом деле, нет. По сути, здесь вообще не может быть эффекта неожиданности. Мы уже давно знаем о демографической проблеме. Но вот что нас несколько удивляет, так это, то, что в Германии в последнее время быстро растет число студентов вузов, а число учащихся профтехучилищ сокращается. Это тенденция привела к тому, что в некоторых академических сферах ситуация с поиском персонала совершенно спокойная. У нас в три раза больше выпускников инженерных специальностей, чем 10 лет назад. А в других сферах, где нужны выпускники профучилищ, - дефицит. И этой ситуацией могут воспользоваться иностранные специалисты, которые не могут найти работу у себя на родине. Получить представление о немецком рынке труда можно на специальных платформах - на сайте правительства ФРГ "Make it in Germany!" и на сайте нашегопроекта KOFA.

- Трудоустройство в Германии - это надолго?

- В большинстве случаев лучше подходить к этому как к долгосрочному проекту. Если компании инвестируют, то, конечно, они не хотят потерять сотрудника через два-три года. Думаю, если вы готовы работать над немецким языком и довести вашу квалификацию до немецких стандартов, то вы сможете здесь хорошо закрепиться.

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  • Дефицит кадров в сфере строительства

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  • Уход за больными и престарелыми

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    Уход за больными и престарелыми

    В Германии востребованы специалисты по уходу за больными и/или престарелыми людьми, а также акушеры. В геронтологии существует спрос как на средний медперсонал, так и на медработников с дополнительными знаниями в области реабилитационной медицины, паллиативной помощи или онкологии. Хорошие шансы на немецком рынке труда и у физиотерапевтов. Немецкий язык и подтверждение квалификации обязательны.

  • Нехватка кадров в сфере медицинской техники

    Самые дефицитные специалисты в Германии

    В сфере медицинской техники

    Немецким работодателям также не хватает специалистов по протезно-ортопедической и реабилитационной технике - как с высшим, так и профобразованием. Особенно востребованы специалисты по слухопротезированию, а в глазных отптиках и зубных техниках, наоборот, дефицита нет. Признание квалификации для иностранцев является обязательным, если в планах - заняться предпринимательской деятельностью.

  • Аптеки в Германии

    Самые дефицитные специалисты в Германии

    Аптекари

    Многим немецким аптекам не хватает как провизоров или фармацевтов с высшим образованием, так и ассистентов. Самый острый дефицит - в сельских регионах, где зарплата менее привлекательна: специалиста на старте ожидает около 3300 евро в месяц до вычета налогов. Лишь каждой пятой аптеке удается быстро заполнить вакансии. От иностранцев требуется знание немецкого языка и подтверждение квалификации.

  • Нехватка специалистов в сфере естественных наук

    Самые дефицитные специалисты в Германии

    Ученые

    Немецкой науке тоже не хватает высококвалифицированных специалистов. Требуются химики, физики, математики, биологи, минерологи, геологи - прежде всего те, кто владеет знаниями на стыке нескольких дисциплин - например, в области технической химии, биотехнологий, медицинской техники. Работу предлагают исследовательские институты и предприятия в сфере фармацевтики, биотехнологий, автомобилестроения.

  • Переезд на работу в Германию

    Самые дефицитные специалисты в Германии

    Закон для иностранных специалистов

    Названные специалисты с высшим образованием, полученным, например, в России, могут устроиться на работу в Германии по "синей карте" (Blue Card). Доступ к немецкому рынку был упрощен и для специалистов с профобразованием. Соискатель должен найти место работы и подтвердить свою квалификацию. Узнать, что для этого требуется и куда отправлять документы, можно на сайте Anerkennung-in-deutschland.de.

    Автор: Татьяна Вайнман


 

 

Контекст

Самые дефицитные специалисты в Германии

В каких сферах на немецком рынке труда в настоящее время больше всего вакансий и где у иностранных специалистов наилучшие шансы устроиться на работу? (12.07.2017)  

Ссылки в интернете

Сайт проекта

Германия открывает двери специалистам с профобразованием

Проект KOFA

Аудио- и видеофайлы по теме

Как получить Blue Card и ПМЖ в Германии - история двух специалистов из России  

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