 Гарри и Меган: традиции и новшества на свадьбе года | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 18.05.2018
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Европа

Гарри и Меган: традиции и новшества на свадьбе года

Бракосочетание принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится в эту субботу - 19 мая. Чем удивят гостей жених и невеста? И какие традиции им придется соблюсти?

  • Перед Виндзорским замком

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Долгожданный праздник

    Свадьба года состоится 19 мая в Виндзорском замке - резиденции британских монархов. Пара пригласила 2640 гостей, в том числе - членов благотворительных организаций, жителей Виндзора и служащих при дворе. Гости смогут наблюдать за прибытием (отдельно) и отъездом (вместе в карете) жениха и невесты.

  • Принц Гарри

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Жених

    Младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. При крещении получил имя Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбаттен-Виндзор. В настоящее время - шестой в очереди наследников престола Соединенного королевства.

  • Меган Маркл

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Невеста

    Меган Маркл - американская актриса и фотомодель. Наиболее известна по роли в сериале "Форс-мажоры". В ноябре 2017 года было объявлено о ее помолвке с принцем Гарри. После этого Маркл заявила о завершении актерской карьеры. В марте этого года она прошла обряд крещения и конфирмации, принятых в англиканской церкви.

  • Меган и Гарри

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Бабушка дала "добро"

    Официальное разрешение на бракосочетание принцу Гарри пришлось получать у бабушки - королевы Елизаветы II. Престолонаследники (вплоть до шестого в ряду, а Гарри - как раз шестой) должны запрашивать "добро" у королевы.

  • Кольцо невесты

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Кольцо

    Дизайн кольца, подаренного на помолвку, был разработан принцем Гарри лично. В центре композиции - огромный бриллиант из Ботсваны, два других бриллианта взяты из коллекции покойной матери Гарри - принцессы Дианы. Как точно будут выглядеть обручальные кольца, пока неясно, но сделаны они будут (скорее всего, согласно традиции) из валлийского золота.

  • Чарльз и Диана

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Букет невесты

    Из каких цветов он будет составлен? Пока секрет! Традиционно в нем обязательно должна присутствовать веточка мирта. Впервые вечнозеленый мирт был использован в свадебном букете королевы Виктории. Возможно, в букет добавят ландыши, как это было на свадьбе родителей жениха - Чарльза и Дианы (на фото).

  • Платье от Ralph & Russo

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Платье

    Каким будет платье невесты? Будет ли оно традиционно белым? Детали держатся в секрете. По предположениям СМИ, наряд создали для Меган Маркл дизайнеры Тамара Ральф и Майкл Руссо - как это платье, украсившее показ лондонского дома моды от-кутюр Ralph & Russo в Париже в январе этого года.

  • Часовня Святого Георгия в Виндзорском замке

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Церковь

    Церемония венчания пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Начнется служба ровно в 12 часов по лондонскому времени.

  • Джордж и Шарлотта

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Брат и племянники

    Шафером принца Гарри будет его родной брат - герцог Кембриджский Уильям, старший сын принца Чарльза. Осыпать молодоженов цветочными лепестакми на церемонии будут старшие дети Уильяма - Джордж и Шарлотта.

  • Белые кони

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Четыре коня

    После венчания запланирован парадный проезд в карете по городку Виндзор, где расположен королевский замок. Королевская конюшня в Лондоне уже подготовилась. Предполагается, что молодожены будут приветствовать гостей из открытой кареты, но на случай дождя также готов крытый экипаж.

  • Кружки с изображением Гарри и Меган

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Праздник для всех

    До Виндзора в день свадьбы пустят дополнительные поезда. В городе подготовят около шести тысяч дополнительных парковочных мест. Местные пабы и бары будут в субботу работать до часу ночи, что на два часа дольше обычного.

  • Виндзорский замок

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Детали

    Терезу Мэй и Дональда Трампа на праздник не пригласили. Церковь и зал Святого Георгия, где пройдет торжественный прием по случаю свадьбы (на 600 гостей), будут украшены белыми розами, пионами и наперстянками. Меню держится пока в секрете, но точно известно, что на столе будет много блюд из сезонных овощей.

  • Кондитер Клэр Птак

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    На десерт

    Свадебный торт подготовит Клэр Птак - кондитер родом из США, владелица лондонской кондитерской Violet, пока мало кому известной. Торт со вкусом лимона и цветов бузины, пропитанный кремом из масла и украшенный настоящими цветами, призван удивить гостей, привыкших к более традиционным рецептам.

  • Гарри и Меган

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Подарки

    Сервизов с утюгами дарить молодым никто не будет. Гостям предложено перечислить энную сумму на счет одной из семи выбранных женихом и невестой благотворительных организаций: благотворительность и будет считаться подарком.

  • Полицейские в Виндзоре

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Деньги и безопасность

    Эксперты предполагают, что общая стоимость праздника составит около полутора миллионов фунтов стерлингов. Большую часть суммы взяла на себя британская королевская семья. Платье и свадебное путешествие оплачивают жених и невеста. Из денег, поступающих от налогоплательщиков, будут оплачены дополнительные меры безопасности во время праздника.

  • Восковые принц Гарри и Меган Маркл

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Как живые

    Восковые изображения жениха и невесты были установлены при въезде на территорию вокруг Виндзорского замка. Но 18 мая они перекочуют в лондонский музей мадам Тюссо. Восковая фигура Гарри здесь уже была, но чтобы облик оставался актуальным, к ней была добавлена борода, которую он стал носить в последнее время.

  • Меган Маркл

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Новая жизнь американской актрисы

    Еще не известно, будет ли Меган Маркл после свадьбы получать британское подданство. Некоторые неписаные правила ей придется впредь соблюдать: декоративной косметикой пользоваться умеренно, для маникюра использовать только прозрачный или совсем бледный лак, не давать автографы (чтобы никто не смог подделать подпись), соблюдать политический нейтралитет, не голосуя на выборах.

  • Рыба и картошка фри

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Берлин угощает

    Праздновать будут и в Берлине - в посольстве Великобритании. Дипломаты зазвали к себе на торжественный прием с видеотрансляцией из Виндзорского замка 400 гостей. Угощать будут традиционно: рыбой и картошкой фри (фиш-энд-чипс).

    Автор: Дарья Брянцева


  • Перед Виндзорским замком

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Долгожданный праздник

    Свадьба года состоится 19 мая в Виндзорском замке - резиденции британских монархов. Пара пригласила 2640 гостей, в том числе - членов благотворительных организаций, жителей Виндзора и служащих при дворе. Гости смогут наблюдать за прибытием (отдельно) и отъездом (вместе в карете) жениха и невесты.

  • Принц Гарри

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Жених

    Младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, ныне покойной принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II. При крещении получил имя Генри Чарльз Альберт Дэвид Маунтбаттен-Виндзор. В настоящее время - шестой в очереди наследников престола Соединенного королевства.

  • Меган Маркл

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Невеста

    Меган Маркл - американская актриса и фотомодель. Наиболее известна по роли в сериале "Форс-мажоры". В ноябре 2017 года было объявлено о ее помолвке с принцем Гарри. После этого Маркл заявила о завершении актерской карьеры. В марте этого года она прошла обряд крещения и конфирмации, принятых в англиканской церкви.

  • Меган и Гарри

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Бабушка дала "добро"

    Официальное разрешение на бракосочетание принцу Гарри пришлось получать у бабушки - королевы Елизаветы II. Престолонаследники (вплоть до шестого в ряду, а Гарри - как раз шестой) должны запрашивать "добро" у королевы.

  • Кольцо невесты

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Кольцо

    Дизайн кольца, подаренного на помолвку, был разработан принцем Гарри лично. В центре композиции - огромный бриллиант из Ботсваны, два других бриллианта взяты из коллекции покойной матери Гарри - принцессы Дианы. Как точно будут выглядеть обручальные кольца, пока неясно, но сделаны они будут (скорее всего, согласно традиции) из валлийского золота.

  • Чарльз и Диана

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Букет невесты

    Из каких цветов он будет составлен? Пока секрет! Традиционно в нем обязательно должна присутствовать веточка мирта. Впервые вечнозеленый мирт был использован в свадебном букете королевы Виктории. Возможно, в букет добавят ландыши, как это было на свадьбе родителей жениха - Чарльза и Дианы (на фото).

  • Платье от Ralph & Russo

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Платье

    Каким будет платье невесты? Будет ли оно традиционно белым? Детали держатся в секрете. По предположениям СМИ, наряд создали для Меган Маркл дизайнеры Тамара Ральф и Майкл Руссо - как это платье, украсившее показ лондонского дома моды от-кутюр Ralph & Russo в Париже в январе этого года.

  • Часовня Святого Георгия в Виндзорском замке

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Церковь

    Церемония венчания пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Начнется служба ровно в 12 часов по лондонскому времени.

  • Джордж и Шарлотта

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Брат и племянники

    Шафером принца Гарри будет его родной брат - герцог Кембриджский Уильям, старший сын принца Чарльза. Осыпать молодоженов цветочными лепестакми на церемонии будут старшие дети Уильяма - Джордж и Шарлотта.

  • Белые кони

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Четыре коня

    После венчания запланирован парадный проезд в карете по городку Виндзор, где расположен королевский замок. Королевская конюшня в Лондоне уже подготовилась. Предполагается, что молодожены будут приветствовать гостей из открытой кареты, но на случай дождя также готов крытый экипаж.

  • Кружки с изображением Гарри и Меган

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Праздник для всех

    До Виндзора в день свадьбы пустят дополнительные поезда. В городе подготовят около шести тысяч дополнительных парковочных мест. Местные пабы и бары будут в субботу работать до часу ночи, что на два часа дольше обычного.

  • Виндзорский замок

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Детали

    Терезу Мэй и Дональда Трампа на праздник не пригласили. Церковь и зал Святого Георгия, где пройдет торжественный прием по случаю свадьбы (на 600 гостей), будут украшены белыми розами, пионами и наперстянками. Меню держится пока в секрете, но точно известно, что на столе будет много блюд из сезонных овощей.

  • Кондитер Клэр Птак

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    На десерт

    Свадебный торт подготовит Клэр Птак - кондитер родом из США, владелица лондонской кондитерской Violet, пока мало кому известной. Торт со вкусом лимона и цветов бузины, пропитанный кремом из масла и украшенный настоящими цветами, призван удивить гостей, привыкших к более традиционным рецептам.

  • Гарри и Меган

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Подарки

    Сервизов с утюгами дарить молодым никто не будет. Гостям предложено перечислить энную сумму на счет одной из семи выбранных женихом и невестой благотворительных организаций: благотворительность и будет считаться подарком.

  • Полицейские в Виндзоре

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Деньги и безопасность

    Эксперты предполагают, что общая стоимость праздника составит около полутора миллионов фунтов стерлингов. Большую часть суммы взяла на себя британская королевская семья. Платье и свадебное путешествие оплачивают жених и невеста. Из денег, поступающих от налогоплательщиков, будут оплачены дополнительные меры безопасности во время праздника.

  • Восковые принц Гарри и Меган Маркл

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Как живые

    Восковые изображения жениха и невесты были установлены при въезде на территорию вокруг Виндзорского замка. Но 18 мая они перекочуют в лондонский музей мадам Тюссо. Восковая фигура Гарри здесь уже была, но чтобы облик оставался актуальным, к ней была добавлена борода, которую он стал носить в последнее время.

  • Меган Маркл

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Новая жизнь американской актрисы

    Еще не известно, будет ли Меган Маркл после свадьбы получать британское подданство. Некоторые неписаные правила ей придется впредь соблюдать: декоративной косметикой пользоваться умеренно, для маникюра использовать только прозрачный или совсем бледный лак, не давать автографы (чтобы никто не смог подделать подпись), соблюдать политический нейтралитет, не голосуя на выборах.

  • Рыба и картошка фри

    Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

    Берлин угощает

    Праздновать будут и в Берлине - в посольстве Великобритании. Дипломаты зазвали к себе на торжественный прием с видеотрансляцией из Виндзорского замка 400 гостей. Угощать будут традиционно: рыбой и картошкой фри (фиш-энд-чипс).

    Автор: Дарья Брянцева


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    Автор: Элла Володина


Учимся одеваться по-королевски!

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