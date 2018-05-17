Гарри и Меган: традиции и новшества на свадьбе года

Бракосочетание принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится в эту субботу - 19 мая. Чем удивят гостей жених и невеста? И какие традиции им придется соблюсти?
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