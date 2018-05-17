Гарри и Меган: традиции и новшества на свадьбе года

Свадьба года: принц Гарри и Меган Маркл

Как живые

Восковые изображения жениха и невесты были установлены при въезде на территорию вокруг Виндзорского замка. Но 18 мая они перекочуют в лондонский музей мадам Тюссо. Восковая фигура Гарри здесь уже была, но чтобы облик оставался актуальным, к ней была добавлена борода, которую он стал носить в последнее время.