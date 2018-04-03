"Газпром" снижает риск санкций с помощью британской компании

"Газпром" передал британской компании Glas Trust Corporation Ltd принадлежащие ему акции компании Nord Stream 2 AG, занимающейся проектированием газопровода "Северный поток-2", и тем самым привлек около 90 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 3 апреля, пишет "Коммерсант", ссылаясь на опубликованную "Газпромом" отчетность.

Передача акций Glas Trust произошла еще в августе 2017 года. Аналитики видят в этом попытку вывести финансирование "Северного потока-2" из-под американских санкций в случае, если власти США решат применить ограничительные меры к компаниям, вовлеченным в строительство газопровода. Привлечение Glas Trust может обеспечить анонимность кредиторов и снизить их риски.

При этом неизвестно, было ли соглашение между Glas Trust, "Газпромом" и Nord Stream 2 подписано до 2 августа 2017 года, когда вступил в силу американский закон "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA). В марте представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт подтвердила, что иностранные компании, участвующие в проекте строительства газопровода, могут попасть под американские санкции. "Мы ясно дали понять, что фирмы, работающие в российском энергетическом секторе, могут - если они продолжат заниматься этим бизнесом - подвергнуться санкциям в рамках CAATSA", - заявила она на брифинге.

Glas Trust была основана в 2011 году и предлагает услуги по организации и администрированию кредитов, реструктуризации долга и другим финансовым операциям.

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