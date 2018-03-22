″Газпром″ подал в Стокгольме апелляцию по тяжбе с ″Нафтогазом″ | Новости из Германии о России | DW | 22.03.2018

"Газпром" подал в апелляционный суд округа Свеа шведской столицы ходатайство о частичной отмене решения по разбирательству с "Нафтогазом", сообщает в четверг, 22 марта, агентство "Українські новини". При вынесении предыдущего решения представители арбитража превысили свои полномочия, полагает российская сторона.

В ходе рассмотрения контракта на поставку эксперты суда не приняли во внимание условия, связанные с требованием поставки Украине определенных объемов газа, утверждает министр энергетики РФ Александр Новак. Представители Стокгольмского арбитража также насчитали российскому концерну штраф за условия, не прописанные в контракте на транзит, считает Новак.

Спор между "Газпромом" и "Нафтогазом"

Стокгольмский арбитраж 28 февраля обязал "Газпром" доплатить украинскому "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов США за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. После перерасчета по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинской компании 2,56 млрд долларов. При этом требование украинской стороны о пересмотре транзитного тарифа и об изменении контракта в соответствии с законодательством Украины было отклонено.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта объявил о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом", действующие до 2019 года. Это позволит российскому концерну избежать будущих штрафов за транзит газа через Украину, полагает Миллер. Глава Минэнерго РФ назвал "правильным" решение "Газпрома".

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