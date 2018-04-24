"Газпром" и его друзья пообщались в Берлине

24 апреля в Берлине прошла очередная ежегодная конференция "Перспективы энергетического сотрудничества Россия - ЕС. Газовый аспект". Такие форумы Российское газовое общество и "Газпром" проводят с 2006 года - сначала в Берлине, который считался локомотивом Евросоюза, потом в Брюсселе - поближе к Еврокомиссии.

После начала российско-украинского конфликта чиновники ЕС перестали участвовать в этих конференциях, поэтому три года назад форум вернулся в Берлин и теперь представляет собой фактически сепаратную встречу "Газпрома" с его европейскими коммерческими партнерами. А из политиков в этот раз на главном пленарном заседании выступили два депутата - итальянец из Европарламента от фракции Берлускони и один немецкий посткоммунист, которого почему-то представили как одного из "руководителей бундестага".

Надо ли убеждать самих себя?

От первоначального замысла - стать площадкой для энергетического диалога России с Европейским Союзом - у берлинской газовой конференции практически ничего не осталось.

Интерес к конференции был скромным. Многие места пустовали даже на главном пленарном заседании

Председатель Российского газового общества Павел Завальный, правда, и сейчас еще говорит о "публичном открытом обсуждении наиболее актуальных вопросов настоящего и будущего газового рынка Европы". Но никакого обсуждения, обмена мнениями и аргументами на конференции не происходит. Вот и заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский вообще ставит под сомнение смысл проведения таких встреч.

"Так как мы встречаемся ежегодно и в этих встречах принимают участие одни и те же люди, - заметил он, - то довольно сложно попытаться сказать что-то новое по сравнению с тем, что было сказано в прошлом году, в позапрошлом или пять лет назад". Недаром у замминистра, по его собственному признанию, "складывается впечатление, что мы пытаемся сами друг друга убедить в том, что и так очевидно".

СПГ - конкурент российского трубопроводного газа

В самом деле. Содержание выступлений участников конференции не сильно отличалось от того, что говорили в этом же зале фешенебельной берлинской гостиницы Adlon год назад.

В перерыве между заседаниями

Все хвалили российский газ, надежность его поставок в Европу, высказывали оптимистичные прогнозы, отрицали наличие каких бы то ни было политических составляющих в энергетических связях России с ЕС и дружно клеймили европейских и особенно американских политиков, из корыстных, мол, побуждений препятствующих дальнейшей экспансии "Газпрома" в Европе.

Новым, пожалуй, были более реалистичные, чем в предыдущие разы, оценки будущей динамики европейского спроса на газ. Павел Завальный говорил в связи с этим о "замедлении темпов роста спроса на энергию особенно в Европе за счет энергоэффективности, а также усилении конкуренции производителей энергоресурсов". К числу таких конкурентов российского трубопроводного газа участники конференции отнесли возобновляемые источники энергии, над которыми они раньше посмеивались, а также производителей сланцевого исжиженного газа (СПГ).

Имея в виду производство газа сланцевого, Анатолий Яновский заявил, что "эти технологии оказывают существенное влияние на изменение всей структуры и архитектуры рынка газа". А сжиженный газ, по его оценке, "позволяет более гибко удовлетворять спрос потребителей, нежели имеющиеся или вновь сооружаемые газопроводные системы".

Медведев и "Северный поток - 2"

Сидевший на сцене рядом Александр Медведев при этих словах замминистра помрачнел. Уж не имел ли в виду Яновский проект "Северный поток - 2", возможно, подумал заместитель главы концерна "Газпром". Но эту тему он затронул только в самом конце своего выступления, когда на безразмерном экране над его головой давно горели слова "Благодарю за внимание".

Существующая сеть газопроводов в Европе и будущий "Северный поток - 2"

Уже вне регламента и на протяжении около 10 минут Медведев доказывал экономическую целесообразность удвоения мощности газопровода, проложенного из России в Германию по дну Балтийского моря, и отрицал наличие в нем политического аспекта.

Главный его аргумент - смещение российского центра газодобычи на полуостров Ямал, расстояние от которого по "Северному потоку - 2" до покупателей в Европе на 2000 километров короче, чем через Украину. По словам Медведева, переход на "новую дорогу" снизит затраты на прокачку газа примерно на треть, а потому "никто не может нас заставлять возить произведенный нами товар по неэффективной дороге", заявил он.

И Медведев, и другие ораторы выступали против политизации проекта "Северный поток - 2". Больше всего при этом досталось американцам, но и Еврокомиссии тоже. Цель США, выступающих против нового газопровода, уверял Завальный, подорвать конкурентоспособность Европы, а Еврокомиссия, мол, идет у Вашингтона на поводу.

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев говорил о попытках США "вытеснить Россию недобросовестными методами с энергетического рынка Европы" и навязать ей свой сжиженный газ по завышенным ценам. Возразить им было некому. На конференции в Берлине присутствовали только друзья, партнеры и единомышленники "Газпрома".

Украинский транзит останется

Примечательно, однако, что как о само собой разумеющемся выступавшие говорили о сохранении украинского транзита российского газа в Европу и после предполагаемого ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2" в 2020 году. Хотя ранее и глава "Газпрома" Алексей Миллер, и министр энергетики РФ Александр Новак это исключали.

Теперь же Александр Медведев, отвечая в Берлине на вопрос корреспондента DW, говорит так, будто "Газпром" с самого начала не собирался качать свой газ в Европу в обход Украины. Он уверяет, что речь шла лишь о непродлении действующего до конца 2019 года транзитного контракта, а теперь, мол, речь идет о заключении нового. При этом, заявил Медведев, "объемы (будущего транзита - Ред.), будут зависеть от экономической привлекательности условий", которые предоставит Украина.

Более определенно на этот счет высказался позднее на конференции замначальника внешнеэкономического департамента "Газпрома" Дмитрий Хандога. Он напомнил, что расчетная мощность будущего газопровода "Северный поток - 2" - 55 млрд кубометров в год, по украинскому же транзиту прокачано в прошлом году более 90 млрд. Если же учесть, что к 2015 году, по его прогнозу, Европе потребуется дополнительно 50, а к 2030 - 80 млрд кубометров, то ясно, заявил Хандога, что "Северный поток - 2" не сможет вытеснить украинский транзит.

Следует напомнить, что совсем недавно правительство Германии пересмотрело свое отношение к этому газопроводному проекту, признало его политическое значение и поставило условие - сохранить и украинский транзит.

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