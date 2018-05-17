 ″Газпрому″ везет: Нидерланды сворачивают добычу газа | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 17.05.2018
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Экономика

"Газпрому" везет: Нидерланды сворачивают добычу газа

Добыча газа в Европе сокращается. Одна из причин - защита экологии. Для экспортеров газа не из ЕС - это хорошая новость. Особенно для российского "Газпрома".

Гронинген, газовое месторождение Слохтерен

Гронинген, газовое месторождение Слохтерен

Рынок природного газа в Западной Европе серьезно меняется в последние месяцы, хотя это происходит для широкой аудитории достаточно незаметно. Нидерланды, один из главных европейских добытчиков газа, впервые за последние десятилетия превратились из экспортера в импортера этого вида топлива.

Существенную роль в этом сыграло решение правительства Нидерландов прекратить добычу газа на месторождении Слохтерен, когда-то считавшемся крупнейшим мировым, да и сегодня являющимся самым крупным в Европе. Слохтерен находится в северной провинции Гронинген на границе с Германией.

Газодобыча в Гронингене вызывала землетрясения

Главная причина прекращения газодобычи - не очень сильные, но регулярные землетрясения, которые при этом наносят существенный ущерб домам и постройкам региона. С 1963 года, когда началась промышленная эксплуатация месторождения, земля здесь просела, многие здания - в трещинах. Постепенно в районе газодобычи стали учащаться землетрясения. Всего их произошло около тысячи, последнее крупное было в январе 2018 года, его сила составила 3,4 балла по шкале Рихтера. В коллективном иске против компании-газодобытчика NAM (совместное предприятие Shell и ExxonMobil), рассмотрение которого началось в апреле 2017 года, говорится, что ущерб нанесен примерно ста тысячам хозяйств. Он оценивается в сумму, превышающую один миллиард евро.

Связь между добычей газа и землетрясениями обнаружили еще в начале 1990-х годов, но компания-оператор месторождения, будучи проинформированной, ничего не предпринимала, утверждают истцы из числа жителей пострадавших районов. В 2014 году начали действовать власти Нидерландов, поняв, что ситуация выходит из-под контроля. Чтобы снизить риски новых землетрясений, они обязали компанию NAM (доля государства в ней - 40 процентов) сокращать объемы добычи в Слохтерене.

Жители Гронингена против газодобычи, разрушающей их дома

Жители Гронингена против газодобычи, разрушающей их дома

Еще в 2013 году они составляли 54 миллиардов кубометров газа ежегодно - сопоставимо с проектировочной мощностью "Северного потока-2" и способно обеспечить потребности в газе такой крупной страны, как, например, Великобритания. Но уже в 2018 году будут составлять не более 21 миллиарда кубометров. План правительства под руководством премьер-министра Марка Рютте предполагает, что к 2022 году промышленная добыча и вовсе сойдет на нет. Это подразумевает снижение объемов добытого газа ниже 12 миллиардов кубометров в год. К 2030 году месторождение должно быть полностью закрыто, как и все угольные электростанции страны - в соответствии с планом по снижению выбросов CO2 в атмосферу.

Замены газовому месторождению Слохтерену, по сути, нет

Некоторые СМИ, вероятно, в спешке написали, что Нидерланды полностью прекращают газодобычу. Это все же не так. Министр экономики Эрик Вибес в первых числах мая заявил, что власти рассматривают ее возможность с помощью технологии гидроразрыва пласта и дали временное разрешение на один из таких проектов. По словам Вибеса, у него на рабочем столе "60 подобных предложений".

Строительство немецкого участка газопровода Северный поток -2

Началось строительство немецкого участка газопровода "Северный поток -2"

Оперативно компенсировать нехватку газа из Слохтерена можно с помощью более активной разработки малых месторождений. Суммарно в 2017 году на них было добыто 19 миллиардов кубометров газа. "Запасы малых месторождений иссякают, и поделать тут мы ничего не можем. Но мы можем замедлить этот процесс", - говорит руководитель отдела малых месторождений голландской госкомпании EBN Тийс Старинк. 

Газ из Слохтерена все еще обеспечивает не только миллионы домашних хозяйств в Нидерландах, но и около пяти миллионов домов на северо-западе Германии. Прекращение поставок из соседней страны довольно проблематично для ФРГ уже по той причине, что нидерландский газ - низкокалорийный (с относительно низкой теплоотдачей).

Контекст

"Северный поток-2" встречает растущее политическое сопротивление. Но и в случае реализации проекта транзит газа из России в Европу через Украину, очевидно, сохранится и после 2019 года. (13.04.2018)

Экологические объединение Nabu добивается от суда промежуточного решения, чтобы сорвать намеченное на 15 мая начало строительных работ в Грайфсвальдском заливе. (11.05.2018)

Мы вовсе не собирались поставлять газ в Европу в обход Украины, заявили на конференции в Берлине менеджеры российского концерна "Газпром", продвигающего проект "Северный поток - 2". (24.04.2018)

Реализация проекта "Северный поток-2" концерном "Газпром" и еще пятью компаниями из Европы, возможно, нарушает антимонопольное законодательство Польши. (09.05.2018)

Работающие с ним устройства невозможно просто так переключить на высококалорийный газ, который поступает, например, из Норвегии или России. Поэтому с 2015 года начато постепенное переоборудование газовых приборов на высококалорийный газ. Платят за него операторы, которые перекладывают свои расходы на конечных потребителей. В Минэкономики ФРГ говорят, что процесс продлится еще несколько лет. 

На радость "Газпрому"

Поразительно, но потеря такого крупного поставщика газа - 31 процент всех газовых поставок в Германию по состоянию на 2016 год - не вызывает здесь какого-то интереса со стороны специалистов. Четыре ведущих немецких экономических института ответили отказом на просьбу DW прокомментировать постепенное прекращение поставок газа из Нидерландов, сославшись на "слишком узкий профиль данной темы".

В том же Минэкономики ФРГ DW заявили, что "надежность газоснабжения Германии остается высокой". Хотя очевидно, что из трех китов, на которых держится немецкий импорт газа, - это Нидерланды, Норвегия и Россия, - останутся, по сути, только два.

"Мы исходим из того, что помимо норвежского большее значение получит именно российский газ, который заменит в Германии L-Gas (низкокалорийный газ. - Ред.)", - цитирует газета Die Zeit Фолькера  Дибельса из голландской энергокомпании EWE, которая пока еще снабжает немецкий рынок низкокалорийным газом. В свете происходящего прекращение добычи "голубого топлива" в Гронингене выглядит как веский, хотя и редко используемый, экономический аргумент в пользу того, почему власти Германии поддерживают проект "Северный поток-2". На этой неделе началась подготовка к прокладке труб этого газопровода в Германии.

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    Автор: Андрей Гурков


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