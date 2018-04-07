В Deutsche Bank сменился председатель правления

47-летний Кристиан Зевинг (Christian Sewing) стал главой крупнейшего коммерческого банка Германии Deutsche Bank. Об этом Deutsche Bank сообщил в воскресенье, 8 апреля.
"Кристиан Зевинг за свои 25 лет работы в банке неоднократно доказывал нам, что обладает как лидерскими качествами, так и способностью претворять в жизнь свои намерения", - заявил глава наблюдательного совета банка Пауль Ахляйтнер (Paul Achleitner). "Наблюдательный совет убежден в том, что ему и его команде удастся успешно ввести Deutsche Bank в новую эру", - добавил он.
Аналитики отмечают, что назначение Зевинга председателем правления год за годом терпящего рекордные убытки банка свидетельствует о том, что банк меняет приоритеты и с рынка капитала и рискованных инвестиционных проектов готов переключиться на "классическую банковскую деятельность".
Три года с убытками
По итогам 2017 года Deutsche Bank потерпел убытки в размере порядка 512 миллионов евро. Причиной отрицательного баланса является дополнительная налоговая нагрузка, возникшая после реформы налогообложения в США, сообщил в феврале уходящий председатель правления финансового учреждения Джон Крайан.
При этом доход банка снизился на 12 процентов до 26,4 миллиарда евро. В 2016 году этот показатель составлял 30,0 миллиарда евро, в 2015-м - 33,5 миллиарда. Главной причиной падения общих поступлений, по данным руководства, является продажа дочерних компаний и долей участия в капитале компаний, а также низкие процентные ставки и спад на рынках капитала.
Вместе с тем, по словам Крайана, в 2017 году удалось достичь некоторого прогресса. "В 2017 году банк впервые за последние три года получил доналоговую прибыль - несмотря на тяжелую ситуацию на рынке, низкие процентные ставки и новые инвестиции в технологию и системы контроля", - указал он. Показатель прибыли до уплаты налогов составил 1,3 миллиарда евро.
Таким образом, Deutsche Bank уже третий год подряд завершил с убытками. В 2016 году минус составил 1,4 миллиарда евро, в 2015-м - 6,8 миллиарда, что стало худшим показателем в истории банка.
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