 В Deutsche Bank сменился гендиректор | Новости из Германии о Германии | DW | 09.04.2018
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Германия

В Deutsche Bank сменился гендиректор

Аналитики считают, что под руководством Кристиана Зевинга крупнейший коммерческий банк Германии вернется от рискованных инвестиций к классической банковской деятельности.

Кристиан Зевинг

47-летний Кристиан Зевинг (Christian Sewing) стал главой крупнейшего коммерческого банка Германии Deutsche Bank. Об этом Deutsche Bank сообщил в воскресенье, 8 апреля.

"Кристиан Зевинг за свои 25 лет работы в банке неоднократно доказывал нам, что обладает как лидерскими качествами, так и способностью претворять в жизнь свои намерения", - заявил глава наблюдательного совета банка Пауль Ахляйтнер (Paul Achleitner). "Наблюдательный совет убежден в том, что ему и его команде удастся успешно ввести Deutsche Bank в новую эру", - добавил он.

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Аналитики отмечают, что назначение Зевинга главой год за годом терпящего рекордные убытки банка свидетельствует о том, что банк меняет приоритеты и с рынка капитала и рискованных инвестиционных проектов готов переключиться на "классическую банковскую деятельность".

Три года с убытками

По итогам 2017 года Deutsche Bank потерпел убытки в размере порядка 512 миллионов евро. Причиной отрицательного баланса является дополнительная налоговая нагрузка, возникшая после реформы налогообложения в США, сообщил в феврале уходящий председатель правления финансового учреждения Джон Крайан.

При этом доход банка снизился на 12 процентов до 26,4 миллиарда евро. В 2016 году этот показатель составлял 30,0 миллиарда евро, в 2015-м - 33,5 миллиарда. Главной причиной падения общих поступлений, по данным руководства, является продажа дочерних компаний и долей участия в капитале компаний, а также низкие процентные ставки и спад на рынках капитала.

Вместе с тем, по словам Крайана, в 2017 году удалось достичь некоторого прогресса. "В 2017 году банк впервые за последние три года получил доналоговую прибыль - несмотря на тяжелую ситуацию на рынке, низкие процентные ставки и новые инвестиции в технологию и системы контроля", - указал он. Показатель прибыли до уплаты налогов составил 1,3 миллиарда евро.

Таким образом, Deutsche Bank уже третий год подряд завершил с убытками. В 2016 году минус составил 1,4 миллиарда евро, в 2015-м - 6,8 миллиарда, что стало худшим показателем в истории банка.

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    Автор: Инга Ваннер, Томас Кольман


Контекст

Самое полезное банковское новшество

Первые банкоматы, выдающие деньги в любое время суток, были введены в эксплуатацию в 1967 году. Только в Германии их сегодня около 60 тысяч. (27.06.2017)  

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