В 2017 году Германия потратила на беженцев более 20 млрд евро

Расходы на содержание и интеграцию беженцев, а также на устранение причин иммиграции в странах исхода обошлись федеральному бюджету Германии в 2017 году в 20,8 млрд евро. Об этом сообщила в среду, 16 мая, газета Handelsblatt, ссылаясь на отчет министерства финансов ФРГ, который планируется опубликовать в конце мая.

Наибольшую часть - 14,2 млрд евро - Германия потратила на устранение причин возникновения волн беженцев в странах их исхода. Эти деньги распределялись через МИД ФРГ и министерство экономического сотрудничества и развития. 6,6 млрд евро были направлены в федеральные земли и коммуны, на которые легла основная тяжесть в обеспечении беженцев жильем, интеграционными курсами и другими видами помощи.

9 мая правительство Германии согласовало текст законопроекта о воссоединении семей беженцев, получивших в ФРГ ограниченную степень защиты. Согласно нему, с августа 2018 года беженцам разрешат привезти их супругов и несовершеннолетних детей. Кроме того, право подать запрос на воссоединение получат родители подростков, уже находящихся на территории ФРГ. В Германию таким образом смогут въезжать не больше 1000 человек в месяц.

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