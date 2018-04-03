 В Эстонии вступил в силу запрет на въезд для 49 россиян | Новости из Германии о Европе | DW | 03.04.2018
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Европа

В Эстонии вступил в силу запрет на въезд для 49 россиян

Эстонские власти считают этих лиц причастными к нарушениям прав человека. Данное решение было принято на фоне скандала об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери.

Столица Эстонии Таллин

Столица Эстонии Таллин

 В Эстонии во вторник, 3 апреля, вступило в силу постановление правительства о запрете на въезд в страну для 49 россиян, входящих в так называемый "список Магнитского". Как отмечается в распоряжении, обнародованном накануне в официальном издании Riigi Teataja, запрет на въезд в страну, ее пересечение и обязанность покинуть Эстонию установлен для 49 человек, "поскольку есть данные или серьезные основания полагать, что они участвовали в нарушениях прав человека или содействовали нарушению прав человека".

Контекст

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы встретились с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне. Они предупредили США о попытках Москвы подорвать основу их демократических институтов. (06.03.2018)

Несмотря на снижение числа российских отдыхающих в Литве, Латвии и Эстонии, отмеченное за последний год, представители туристической отрасли этих стран не верят в окончательный уход россиян. (30.04.2015)

Правительство в Таллине приняло данное решение 29 марта. Его выполнение возложено на министерство внутренних дел. Срок действия решения - до 1 апреля 2023 года, и оно может быть пересмотрено в установленном порядке. Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, по инициативе которого был составлен список невъездных россиян, сообщил, что решение от 29 марта появилось в связи с отравлением в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Единство и решительность правительства в этом вопросе свидетельствует о нашем желании обратить внимание на учащающиеся нарушения Россией международного права. Мы не можем не реагировать на грубые нарушения прав человека", - подчеркнул Миксер. В связи с "делом Скрипалей" правительство Эстонии также приняло решение о высылке военного атташе РФ Олега Афанасьева.

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    Автор: Михаил Бушуев


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