 В Шотландии вновь попытаются запустить процесс отделения | Новости из Германии о Европе | DW | 20.05.2018
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Европа

В Шотландии вновь попытаются запустить процесс отделения

Глава правительства Шотландии после годичного перерыва вновь собирается вернуться к дебатам о независимости. О новом референдуме будет объявлено, когда завершатся переговоры о "Брекзит".

Никола Стерджен

Никола Стерджен

Первый министр правительства Шотландии Никола Стерджен заявила, что в ближайшие недели собирается вновь начать дебаты об отделении от Великобритании. Об этом в воскресенье, 20 мая, сообщило издание Independent.

По словам Стерджен, единственным препятствием на пути к определению даты второго референдума об отделении является неясность относительно будущих отношений между Великобританией и Евросоюзом после "Брекзит". Осенью, как только такая ясность появится, дискуссия о втором референдуме также примет более конкретные очертания.

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В марте 2017 года парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости от Великобритании. Предложение Николы Стерджен поддержали 69 депутатов, 59 проголосовали против. Независимая Шотландия, по плану Стерджен, будет добиваться полноправного членства в Евросоюзе, но при этом должна сохранить фунт стерлингов в качестве национальной валюты.

Однако в июне 2017 года Никола Стерджен временно отказалась от подготовки второго референдума о независимости страны от Великобритании. Выступая перед депутатами шотландского парламента в Эдинбурге, она заявила, что вопрос о проведении референдума следует решать после того, как станет ясно, на каких условиях Великобритания выходит из Европейского Союза. 

Решение Стерджен, возможно, было связано с сокрушительным поражением ее партии SNP на парламентских выборах в Великобритании. Шотландские националисты лишились 21 из 56 мандатов в парламенте страны.

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    Автор: Росс Дунбар, Юлия Брык


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Ссылки в интернете

Заявление Стерджен в Independent

Аудио- и видеофайлы по теме

Развод "по-шотландски", или Как Эдинбург хочет покинуть Великобританию  

Шотландия на фоне Brexit снова борется за отделение  

Brexit начался: Лондон подал официальную заявку на выход из ЕС - DW Новости  

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