В Швейцарии умерла победительница первого ″Евровидения″ | Новости из Германии о Европе | DW | 24.03.2018

Победительница первого "Гран-при "Евровидения"" - прообраза современного музыкального конкурса - швейцарская певица под сценическим псевдонимом Лиз Ассиа (ее настоящее имя Роза-Мина Шерер) скончалась на 95-м году жизни в больнице Цолликона на севере Швейцарии. Об этом в субботу, 24 марта, сообщила газета Blick со ссылкой на бывшего секретаря звезды Жана Айхенбергера.

На песенном смотре в его дебютном, 1956 году, Ассиа исполнила две песни "Старая карусель" ("Das alte Karussell") и "Рефрен" ("Refrain"), последняя из которых в итоге и принесла ей победу. Сам конкурс проходил в швейцарском Лугано.

Свою карьеру Лиз Ассиа начинала как танцовщица, а с 1940 года стала выступать и как певица. Одной из наиболее популярных композиций в ее исполнении стал шлягер "О, мой папа" ("Oh, mein Papa"). В 2007 она победила в швейцарском конкурсе Grand Prix der Volksmusik, где выступала в дуэте с певицей Беатрис. В 2011 году исполнительница дошла до финала национального отборочного тура конкурса "Евровидения", где заняла 8-е место.

"Позаботьтесь о моей таксе"

В последние годы Лиз Ассиа тяжело болела. Перед смертью она завещала друзьям позаботиться о любимой питомице - карликовой таксе по кличке Синди. Родных детей у певицы после выкидыша в молодости не было. Тем не менее, она очень тепло относилась к детям своего первого и второго супругов.

В мае, в Лиссабоне

В этом году первый и второй полуфиналы "Евровидения" запланированы на 8 и 10 мая соответственно, финал - на 12 мая 2018 года.

Португалия примет конкурс благодаря победе Салвадора Собрала в Киеве - на конкурсе он исполнил проникновенную джазовую композицию "Amar pelos dois" и впервые вывел свою страну в лидеры смотра. Россию в Лиссабоне представит певица Юлия Самойлова.

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