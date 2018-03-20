В Швейцарии граждан ФРГ обвинили в экономическом шпионаже | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2018

Швейцарская прокуратура предъявила обвинения трем гражданам Германии в экономическом шпионаже и нарушении банковской тайны, сообщает во вторник, 20 марта, ряд немецких и швейцарских СМИ.

Среди обвиняемых штутгартский адвокат и двое бывших сотрудников одного из швейцарских банков. По данным следствия, они передавали немецким судебным и иным органам внутреннюю банковскую документацию. Теперь им грозит тюремное заключение сроком от трех лет.

Обвиняемые заявили, что посылали в Германию документы, чтобы оказать помощь в расследовании одного из самых громких налоговых махинаций последних лет - так называемых сделок Cum-ex.

Участвовавшие в махинации JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays, HSBC и другие фининституты подозреваются в том, что возвраты с налога на доход с капитала, уплаченного один раз, они оформляли неоднократно. Налоговые потери при этом составили более 10 миллиарда евро.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:32 Поделиться Как Роналду и другие звезды футбола уходят от налогов Отправить Facebook Google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2TgTl Как Роналду и другие звезды футбола уходят от налогов