 В Швейцарии граждан ФРГ обвинили в экономическом шпионаже | Новости из Германии о Европе | DW | 20.03.2018
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Европа

В Швейцарии граждан ФРГ обвинили в экономическом шпионаже

Двое сотрудников швейцарских банков и адвокат пересылали в немецкие суды внутреннюю документацию. Сами они говорят, что помогали расследовать налоговые махинации.

Банкноты евро, прикрытые швейцарским флагом

Швейцарская прокуратура предъявила обвинения трем гражданам Германии в экономическом шпионаже и нарушении банковской тайны, сообщает во вторник, 20 марта, ряд немецких и швейцарских СМИ.

Контекст

Мир обсуждает "Райские досье" - истории ухода крупных международных компаний и известных политиков от налогов. Объясняем, чем отличается новая порция разоблачений от предыдущих. (06.11.2017)

Финансовые ведомства земли Северный Рейн - Вестфалия подозревают ряд банков, в частности JP Morgan, Barclays и BNP Paribas, в налоговых махинациях. Расследования ведутся в отношении 20 фининститутов и их партнеров. (26.09.2016)

Среди обвиняемых штутгартский адвокат и двое бывших сотрудников одного из швейцарских банков. По данным следствия, они передавали немецким судебным и иным органам внутреннюю банковскую документацию. Теперь им грозит тюремное заключение сроком от трех лет.

Обвиняемые заявили, что посылали в Германию документы, чтобы оказать помощь в расследовании одного из самых громких налоговых махинаций последних лет - так называемых сделок Cum-ex.

Участвовавшие в махинации JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays, HSBC и другие фининституты подозреваются в том, что возвраты с налога на доход с капитала, уплаченного один раз, они оформляли неоднократно. Налоговые потери при этом составили более 10 миллиарда евро.

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    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Премьер Канады от комментариев отказался

    Близкий помощник премьер-министра Канады Джастина Трюдо - Стивен Бронфман - был вовлечен в сомнительные бизнес-схемы. Через связанные с ним фирмы в офшорах из страны, возможно, были выведены миллионы долларов налоговых выплат. Ни Трюдо, ни его советник запрос журналистов комментировать не стали.

  • Kupfermine Kongo (AFP/Getty Images)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Швейцарская Glencore

    В досье фигурирует также один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов - швейцарская компания Glencore. Предполагается, что компания смогла заключить сделку по добыче сырья в ДР Конго благодаря крупной взятке. В результате чего государство лишилось сотен миллионов долларов налоговых поступлений.

  • Curt Engelhorn deutscher Industrieller (Getty Images/M. Buckner)

    "Райские досье" или "Файлы райских островов"

    Немецкие фигуранты досье

    Документы досье ведут к семье миллиардера Курта Энгельхорна (на фото с женой Хайди), а значит к одному из крупнейших в Германии уголовных дел по (не)уплате налогов. А также рассказывают о том, как владелец игорного бизнеса Пауль Гаузельманн использует законы острова Мэн, чтобы заработать на азартных играх, некоторые из которых - под запретом.

    Автор: Екатерина Венкина


Контекст

"Райские досье" или "Файлы райских островов"

В руках журналистов снова оказались миллионы секретных документов о тайнах "налоговых оазисов". (05.11.2017)  

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