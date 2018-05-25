В Чечне задержан племянник правозащитника Оюба Титиева

Адам Титиев был задержан 23 мая и, как и глава чеченского "Мемориала", обвинен в хранении наркотиков, написал Рамзан Кадыров.
В Чечне задержан племянник главы местного отделения правозащитного общества "Мемориала" Оюба Титиева. Адама Титиева задержали 23 мая по делу о хранении наркотиков, написал глава Чечни Рамзан Кадыров 25 мая в своем телеграм-канале. Кадыров утверждает, что ранее Адам Титиев был дважды осужден за хранение наркотиков - в 2001 году Кизилюртовским райсудом Дагестана и в 2011 году Шалинским городским судом в Чечне.
Кроме того, Рамзан Кадыров упомянул о встрече председателя всероссийского "Мемориала" Александра Черкасова с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Москве 24 мая. "В Чечне всех очень интересует, поднял ли Черкасов в беседе с Макроном и эту тему, попросил ли содействия в освобождении племянника", - написал Кадыров. По его словам, было бы "некрасиво" ходатайствовать лишь о правозащитнике, не упомянув его родственника, обвиняемого по той же статье.
Правозащитники говорят о фальсификации доказательств
Оюб Титиев был задержан 9 января 2018 года и арестован по обвинению в хранении наркотиков. В феврале "Мемориал" признал его политическим заключенным и назвал дело сфабрикованным. Последние несколько месяцев перед арестом Оюб Титиев собирал информацию о 27 задержанных и затем исчезнувших жителях Чечни, о которых сообщила "Новая газета". Как утверждают правозащитники, чеченские власти преследуют Титиева, чтобы прекратить его ненасильственную публичную деятельность, направленную на защиту прав человека.
"Мемориал" считает, что Титиева лишили свободы на основании фальсифицированных доказательств, нарушив его право на справедливое судебное разбирательство, которое в числе прочего гарантировано Конституцией РФ. После ареста Оюба Титиева местное телевидение Чечни показало выступление Рамзана Кадырова, назвавшего независимых правозащитников "врагами народа", занимающимися "стукачеством" и дискредитирующими свой народ.
Смотрите также: