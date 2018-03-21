В чем немцы хотят победить на ЧМ-2018 в России | Кадр дня | DW | 21.03.2018

Новые футболки сборной напоминают немецкую форму ЧМ-1990, на котором сборная ФРГ победила, обыграв в финале Аргентину. Вместе с формой также был представлен слоган команды для ЧМ-2018 - на английском: "BEST NEVER REST" ("Лучшие не отдыхают"), причем "V" выделяется особенно, одновременно означая латинскую "пятерку", то есть намерение немцев завоевать свой пятый чемпионский титул. Футболки для домашних матчей останутся белого цвета. Премьера на игровом поле состоится уже скоро - 23 марта во время товарищеской встречи со сборной Испании в Дюссельдорфе.

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Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу Стадион "Лужники", Москва Ключевые события предстоящего чемпионата мира по футболу будут разворачиваться на знаменитом московском стадионе "Лужники", построенном в 1956 году. К ЧМ-2018 спорткомплекс реконструировали, увеличив его вместимость до 81 000 мест. 14 июня здесь пройдет первый матч турнира при участии сборной России, а 15 июля в "Лужниках" состоится финальный матч.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Открытие Арена", Москва Стадион "Открытие Арена", которому присвоено имя спонсора - банка "Открытие", был введен в эксплуатацию в 2014 году. Спорткомплекс на 45 000 зрительских мест стал домашним стадионом московского ФК "Спартак". В рамках ЧМ-2018 здесь состоятся четыре встречи группового этапа и матч 1/8 финала. По правилам ФИФА, в это время арена не сможет носить спонсорское название и будет именоваться "Спартак".

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу Стадион "Крестовский", Санкт-Петербург Новый домашний стадион петербургского ФК "Зенит" построен на Крестовском острове - на месте стадиона имени С. М. Кирова, снесенного в 2006 году. Вместимость арены составляет порядка 68 000 зрительских мест. "Крестовский" введен в эксплуатацию в 2017 году: изначально было заявлено, что его строительство обойдется в 7 млрд рублей, но впоследствии эта сумма выросла до 48 млрд рублей.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу Центральный стадион, Екатеринбург На Центральном стадионе в Екатеринбурге будут проходить матчи предварительного этапа. Специально к чемпионату мира здесь построили временные трибуны, тем самым увеличив вместимость арены до 35 000 человек. После ЧМ-2018 дополнительные трибуны будут демонтированы.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Ростов-Арена", Ростов-на-Дону Стадион "Ростов-Арена" возводится специально к ЧМ-2018. Вместимость стадиона составит 45 000 мест: здесь состоятся четыре встречи группового этапа и матч 1/8 финала. Ожидается, что впоследствии арена станет домашним стадионом местного футбольного клуба "Ростов". Во время проведения строительных работ в земле было обнаружено несколько неразорвавшихся авиабомб времен Второй мировой войны.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Казань-Арена" Чемпионат мира готовится принять и стадион в столице Татарстана Казани, построенный в 2013 году. Первый камень в его основание в 2010 году заложил лично Владимир Путин, в то время занимавший пост премьер-министра РФ. В данный момент "Казань-Арена" способна вместить свыше 41 000 зрителей и является домашним стадионом местного клуба "Рубин", который в прошлом дважды становился чемпионом РФ.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Волгоград-Арена" "Волгоград-Арена" возводится на берегу Волги у подножия Мамаева Кургана: новый стадион должен будет вместить около 45 000 человек. В рамках чемпионата мира здесь пройдут четыре матча группового этапа. Ожидается, что после турнира арена будет использоваться как основной стадион местного футбольного клуба "Ротор-Волгоград".

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Стадион Нижний Новгород" Стадион в Нижнем Новгороде - один из девяти спорткомплексов, которые должны быть возведены специально к ЧМ-2018. Местом строительства выбрана Стрелка - место впадения реки Оки в Волгу. Вместимость стадиона составит 45 000 мест. В рамках ЧМ-2018 здесь пройдут четыре матча группового этапа, матч ⅛ финала и матч четвертьфинала. Впоследствии стадион станет домашней ареной местного ФК "Олимпиец".

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Стадион Калининград" Чемпионат мира готовится принять и самая западная точка России - Калининград. Специально к ЧМ-2018 здесь строится стадион, который сможет вместить свыше 35 000 зрителей. Впрочем, после чемпионата он превратится в 25-тысячный: для этого будет задвинута часть крыши. Причина: местный клуб "Балтика", который играет во второй лиге, не может похвастаться столь большим количеством болельщиков.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Мордовия-Арена", Саранск Строительство футбольного стадиона в столице Мордовии Саранске пока еще не завершено. Арена, которая возводится по проекту немецкого архитектора Тима Хупе, должна будет вместить около 44 000 болельщиков. По окончанию турнира вместимость стадиона уменьшат до 28 000 мест. Ожидается, что впоследствии арена станет домашней для местного ФК "Мордовия", который в данный момент играет в первом дивизионе.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу "Космос-Арена", Самара В процессе строительства пока находится и "Космос-Арена" в Самаре, которая должна вместить около 45 000 зрителей. Планируется, что стадион будет введен в эксплуатацию в 2018 году. Стоит отметить, что площадь под застройку была постепенно увеличена с 27 до 930 гектаров: модернизация территории предполагает снос дачных кооперативов и частных домов, что вызвало протесты среди местного населения.

Стадионы-хозяева ЧМ-2018 по футболу Олимпиийский стадион "Фишт", Сочи Стадион "Фишт", построенный в 2013 году к открытию XXII зимних Олимпийских игр, способен вместить более 41 000 человек. Согласно требованиям ФИФА ,во время проведения ЧМ-2018 центральная часть стадиона должна быть открытой, поэтому сферический купол пришлось частично демонтировать. Помимо матчей предварительного этапа, в Сочи пройдет один матч 1/8 финала и один - четвертьфинала. Автор: Андреас Штен-Цимонс, Александра Елкина



Как меняют футбольные правила и что из этого выходит

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит Послематчевые буллиты Знаменитый в прошлом нападающий, ныне технический директор ФИФА, голландец Марко ван Бастен предложил внести несколько изменений в футбольные правила. Одно из них - заменить послематчевые пенальти буллитами. Игроки начинают движение с расстояния 25 метров от ворот, выходят один на один с вратарем и должны в течение 8 секунд произвести удар. Одиннадцаметровые будут пробиваться только в ходе игры.

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит Тайм-ауты Еще одно предложение Марко ван Бастена - поделить матч на четыре четверти, чтобы у тренеров было больше возможностей дать указания игрокам. В сезоне 1996-97 годов дискутировали о том, не ввести ли тайм-ауты, как это принято, например, в баскетболе, - по 2 минуты на тайм и команду. Но, в конце концов, от этого отказались. Тайм-ауты разрешены только в мини-футболе: 1 минута в каждом тайме.

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит Без офсайда Уже не в первый раз футбольные функционеры (сейчас - Марко ван Бастен) выступают за отмену правила "вне игры": мол, матчи станут зрелищнее. Тренеры клубов бундеслиги отреагировали на это предложение отрицательно. В 2010 году за отмену офсайда выступал тогдашний президент ФИФА, но все закончилось лишь тем, что в 2013 году частично упразднили правило так называемого пассивного положения "вне игры".

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит Удаление с поля на 10 минут В ФИФА обсуждают сейчас вопрос, не ввести ли временное (например, на 10 минут) удаление игроков с поля за грубую игру - в том случае, если фол или серия фолов не тянут на красную или даже желтую карточку, но все же требуют более серьезного наказания, чем устное предупреждение. Возможно даже введение в таком случае оранжевых карточек - помимо красной и желтой.

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит Исчезающий спрей Впервые такой спрей применили бразильцы в 2001 году. Там же, в Бразилии, исчезающий спрей использовали на чемпионате мира 2014 года. С его помощью судьи проводят линию для установки стенки и обозначают место нарушения при пробитии штрафного удара. Рефери уже не надо, как раньше, снова и снова отодвигать стенку. В составе спрея, в основном, вода и бутан. Последний достаточно быстро улетучивается.

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит Видеоповторы как доказательство Исполком ФИФА лишь в 2012 году после долгих раздумий разрешил использовать технические средства - сначала для того, чтобы точно установить, был ли гол. Сейчас проходят тестовую фазу видеоповторы для проверки еще трех спорных ситуаций: когда речь идет о назначении пенальти, об удалении игрока и если неясно, кто именно из футболистов должен получить красную или желтую карточку.

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит "Золотой гол" С 1993 по 2004 годы победителя в матчах плей-офф определял "золотой гол". Если команда забивала мяч в дополнительное время, игра сразу прекращалась. Правило "золотого гола" позволило Германии стать чемпионом Европы в 1996 году. Решающий мяч в ворота сборной Чехии на счету Оливера Бирхоффа (на снимке). В 1998 году на ЧМ "золотой гол" принес победу французам в поединке с Парагваем.

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит Бикини для женского футбола В 2011 году президент ФИФА Зепп Блаттер предложил по примеру пляжного волейбола одеть женщин-футболисток в новую форму: плотно облегающие фигуру майки и узкие трусики. Тогда, мол, народ больше будет ходить на матчи женщин. Капитан сборной США Джули Фоуди сказала на это: "Мы наденем такую форму, только если Блаттер будет вести свои пресс-коференции в плавках!" От идеи отказались.

Как меняют футбольные правила и что из этого выходит Размеры ворот Размеры футбольных ворот, согласно правилам, - 7,32 м в ширину и 2,44 м в высоту. Почему такие странные цифры? На самом деле это английские размеры: 8 ярдов и 8 футов, что соответствует соотношению 3:1. Так было определено еще в XIX веке. Тем не менее, постоянно вносятся предложения увеличить ворота: мол, тогда будут больше забивать, игра станет интереснее. Но от размеров ли ворот это зависит? Автор: Ефим Шуман



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