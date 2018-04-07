 В центре Мюнстера грузовик въехал в толпу людей | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 07.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

****

В центре Мюнстера грузовик въехал в толпу людей

Полиция сообщила о крупномасштабной операции. По официальным данным, имеются погибшие и раненые.

Polizei Symbolbild (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

В центре Мюнстера грузовик врезался в толпу людей. Место происшествия оцепила полиция, ведется крупномасштабная операция, сообщила в субботу, 6 апреля, в Twitter полиция Мюнстера. Полиция также подтвердила, что есть погибшие и раненые.

Предполагаемый преступник застрелился еще на месте происшествия, указал представитель полиции. Одновременно подчеркнул, что пока рано говорить о том, можно ли расценивать инцидент как теракт.

По данным газеты Rheinische Post, погибли три человека, около 30 получили ранения. Эти данные пока не подтверждены. Газета Westfälische Nachrichten со ссылкой на представителя полиции сообщила, что автомобиль въехал в группу сидевших людей. По данным телеканала N-tv, речь идет о небольшом грузовике.

Новость дополняется.

 

Также по теме

Sekundenschlaf Müdigkeit am Steuer

Что делают немцы, чтобы не уснуть за рулем 16.03.2018

Как поступать, когда глаза слипаются, а ехать надо? Немецкий эксперт подсказывает, что именно не позволит сну взять над вами верх во время вождения.

West Edmonton Mall in Edmonton

Канадская полиция считает терактом нападение на офицера в Эдмонтоне 01.10.2017

В Эдмонтоне мужчина ударил ножом полицейского и наехал на автомобиле на группу пешеходов. Пять человек ранены. В машине задержанного найден флаг ИГ. Полиция расследует дело как теракт.

Frankreich Champs Elysees Polizei

Во Франции автомобиль въехал в пиццерию 14.08.2017

Автомобиль врезался в пиццерию в небольшом городке неподалеку от Парижа. Один человек погиб и 12 получили травмы различной степени тяжести. Полиция не считает случившееся терактом.

Самые читаемые сегодня

Reuters: Наемников из России по ночам тайно перебрасывают в Сирию  

Немецкий эксперт: Скрипаль отравлен ядом из гослаборатории  

МИД РФ обещает жестко ответить на новые санкции США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно