В центре Мюнстера грузовик въехал в людей

В Мюнстере грузовик-фургон врезался в группу людей, сидевших за столиками перед рестораном в старой части города. Место происшествия оцеплено, ведется крупномасштабная операция, сообщила в субботу, 6 апреля, полиция Мюнстера, подтвердив, что есть погибшие и раненые.

++19.19++ В результате инцидента в Мюнстере погибли три человека, четвертый - предполагаемый преступник - застрелился, заявил представитель полиции Андреас Боде (Andreas Bode). По его данным, еще 20 человек ранены, шесть из них тяжело.

++19.04++ Обербургомистр Мюнстера Маркус Леве (Markus Lewe) указал, что обстоятельства инцидента до сих пор неясны. По его словам, весь Мюнстер потрясен трагедией. "Наши соболезнования родным погибших. Раненым мы желаем скорейшего выздоровления", - заявил он.

++19.03++ По словам представителя полиции, проверяется информация о том, что из грузовика выпрыгнули еще два человека и скрылись с места происшествия.

++19.00++ В фургоне, въехавшем в людей, был обнаружен подозрительный предмет, сообщил представитель полиции. Поэтому, по его словам, был оцеплен центр города. О каком именно предмете идет речь, не сообщается.

++18.52++ Представитель министерства внутренних дел ФРГ сообщил dpa, что погибли четыре человека, включая предполагаемого преступника.

++18.31++ Правительство ФРГ выразило соболезнования родственникам жертв и пострадавшим. "Ужасные новости из Мюнстера", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter заместителем официального представителя кабинета министров Ульрике Деммер (Ulrike Demmer). В своих мыслях мы с жертвами и их родными", - написала в Twitter министр юстиции ФРГ Катарина Барлей (Katarina Barley).

++18.27++ Полиция считает, что опасность миновала. Поиски дальнейших подозреваемых не ведутся, заявила представитель полиции. Она подчеркнула, что по-прежнему неясно, было ли происшествие терактом. "Мы ведем расследование по всем направлениям", - подчеркнула она.

Центр Мюнстера оцеплен

++18.26++ По данным газеты Rheinische Post, полиция ищет еще двух подозреваемых.

++18.23++ В соцсетях полиция Мюнстера призывает граждан покинуть центр города и предупреждает о крупномасштабной операции в районе ресторана Kiepenkerl. "Все наши силы стянуты на место происшествия", - подчеркивается на странице мюнстерской полиции в Twitter.

++18.17++ Представитель правоохранительных органов сообщил о том, что пострадали более 30 человек, шесть из них получили опасные для жизни ранения. Предполагаемый преступник застрелился еще на месте происшествия, указал он далее и подчеркнул, что пока рано говорить о том, можно ли расценивать инцидент как теракт.

++17.38++ По данным газеты Rheinische Post и ряда других СМИ, погибли три человека. Телеканал N-tv сообщил о 50 пострадавших. Эти данные пока официально не подтверждены.