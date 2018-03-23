 В ходе теракта на юге Франции убиты трое и пострадали 16 человек | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2018
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Европа

В ходе теракта на юге Франции убиты трое и пострадали 16 человек

По меньшей мере двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, при этом состояние полицейского, который обменял себя на заложника, - крайне тяжелое, сообщил президент Франции.

На месте теракта, 23 марта 2018 года

На месте теракта, 23 марта 2018 года

Во время захвата заложников в супермаркете в городе Треб на юго-западе Франции, убиты трое человек, еще 16 человек пострадали. Об этом сообщил французский президент Эмманюэль Макрон в пятницу, 23 марта, после кризисного заседания в министерстве внутренних дел в Париже.

По меньшей мере двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, при этом состояние полицейского, который обменял себя на заложника, - крайне тяжелое. "Наша страна сегодня пострадала от террористической атаки", - заявил Макрон. Он сообщил, что в настоящий момент проверяется заявление исламистской группировки "Исламское государство", которая взяла на себя ответственность за нападение.

Слова скорби и поддержки после теракта на юге Франции

Глава Европейского Совета Дональд Туск на пресс-конференции после саммита ЕС выразил солидарность с Францией и ее народом. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер также выразил сочувствие и поддержку. На Эйфелевой башне вечером в память о погибших были выключено освещение, сообщила в своем микроблоге в Twitter мэр Парижа Анна Хидальго.

Соболезнования в адрес близких жертв теракта выразил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). По словам министра, Германия жестко осуждает преступление на юге Франции и скорбит вместе с родственниками погибших. "Мы и впредь будем решительно бороться против подлых актов насилия, которое использует религию в преступных целях", - заявил Мас.

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Захват заложников: что произошло в городе Треб

Выходец из Марокко открыл стрельбу и взял заложников в супермаркете в городе Треб на юго-западе Франции. Преступник объявил себя сторонником ИГ и требовал освободить Салаха Абдеслама, обвиняемого в соучастии в терактах в Париже в ноябре 2015 года.

Перед тем как скрыться в супермаркете и захватить там заложников, он открыл огонь по сотрудникам полиции из автомобиля. В заложниках у преступника оказались восемь человек. Позднее злоумышленника застрелила полиция. Правоохранители провели обыск в его квартире в Каркасоне.

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    Автор: Александра Елкина


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