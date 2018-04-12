В ходе скандала от работы в Шведской академии отказались еще два члена

От работы в Шведской академии, ежегодно присуждающей Нобелевскую премию по литературе, отказались еще два члена. Вечером в четверг, 12 апреля об отказе от активного членства заявила шведская поэтесса и прозаик Катарина Фростенсон, из-за мужа которой разгорелся скандал вокруг предполагаемых сексуальных домогательств. Чуть ранее в тот же день свой пост покинула постоянный секретарь Шведской академии, литературовед Сара Даниус.

Причины своей отставки Даниус раскрывать отказалась, лишь пояснив журналистам, что она уходит не по собственному желанию. "Это воля академии, я исполняю ее. Я хотела бы продолжить (работу в ней - Ред.), - указала она. В официальном заявлении, размещенном в тот же день на сайте академии, не раскрывается никаких деталей двух отставок и лишь сообщается, что Фростенсон отказывается от своих обязанностей в академии и надеется, что учреждение продолжит свое существование.

На грани развала

Таким образом продолжает далее нарастать тяжелейший кризис в истории Шведской академии, оказавшейся на грани развала. Активное членство в ней сохраняют лишь 11 членов из 18. Академики избираются пожизненно, кресла выбывших членов академия может объявить вакантными лишь после их смерти. При этом новых академиков избирают живущие члены Шведской академии, и по уставу для этого необходим кворум в 12 голосов.

К разрешению кризиса подключился король Швеции Карл XVI Густав. 11 апреля он назвал "крайне досадными" противоречия внутри Шведской академии, поскольку они могут "нанести серьезный ущерб" ее работе. Король призвал всех участников осознать свою ответственность и разрешить конфликт, говорится в заявлении, размещенном на его официальном сайте.

Скандал вокруг сексуальных домогательств

Неделю назад о своей отставке заявили сразу три действительных члена Шведской академии - писатель Клас Остергрен, литературовед Кьелл Эспмарк и историк Петер Энглунд. Кроме того, прозаик Сара Стридсберг сообщила, что также размышляет о возможности выйти из академии.

Скандал в Шведской академии связан с сексуальными домогательствами, в которых обвиняют мужа Катарины Фростенсон, 71-летнего Жан-Клода Арно. 18 женщин - члены и сотрудницы академии, а также жены и дочери академиков - в рамках кампании #MeeToo в ноябре 2017 года заявили о сексуальных домогательствах Арно и сообщили, что академии об этом было известно.

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