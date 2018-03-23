 В ФРГ создан координационный центр для пострадавших от терактов | Новости из Германии о Германии | DW | 25.03.2018
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Германия

В ФРГ создан координационный центр для пострадавших от терактов

В министерстве юстиции Германии открыт центр, который будет осуществлять поддержку пострадавших в результате терактов.

На месте берлинского теракта

Спустя 15 месяцев после теракта на рождественском рынке в центре Берлина правительство Германии открыло координационный центр для родственников погибших в результате терактов. "В федеральном министерстве юстиции создан постоянный контактный центр на случай подобных преступлений, которые, надеюсь, больше не повторятся", - сообщил уполномоченный правительства ФРГ по делам пострадавших от терактов Курт Бек (Kurt Beck) в интервью dpa, опубликованном в воскресенье, 25 марта.

Контекст

Одновременно Бек признал упущения при оказании поддержки пострадавшим в результате берлинского теракта со стороны властей. Правительство ФРГ осознало необходимость "более тактичного обращения" с родственниками жертв, указал он.

Критика со стороны пострадавших

Накануне первой годовщины берлинского теракта близкие жертв и пострадавшие выступили с критикой в адрес федерального правительства и властей Германии. В частности, они указали, что хотели бы, чтобы Берлин выступил в их адрес с символическим жестом, к примеру с "личным письмом с соболезнованиями" от германского канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel).

После этого на встрече с близкими жертв и пострадавшими Меркель выразила им участие и поддержку правительства Германии. "Мы сопереживаем вместе с людьми, которые пострадали или потеряли близких", - подчеркнула она. По ее словам, встреча имеет для нее "большое значение" и ей известно, что некоторые ждали подобного мероприятия намного раньше.

Теракт на рождественском базаре в Берлине был совершен 19 декабря 2016 года. Грузовик, за рулем которого находился 24-летний граждан Туниса Анис Амри, врезался в толпу людей. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Первой жертвой стал польский водитель Лукаш Урбан, которого террорист убил при захвате грузовика. 23 декабря Амри был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

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