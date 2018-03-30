В ФРГ резко выросло количество расследований о терроризме

Федеральная прокуратура Германии только за первый квартал 2018 года возбудила около 400 расследований по делам о терроризме. Об этом во вторник, 3 апреля, сообщает агентство dpa со ссылкой на представителя ведомства.

За весь прошлый год было возбуждено 1210 новых расследований, при этом 1031 из них касалось исламистского терроризма. Между тем в 2016 году в ФРГ было начало лишь 200 расследований о терроризме.

Зафиксирован и резкий рост количества расследований по делам о запрещенной в ФРГ группировке Курдская рабочая партия (КРП). К концу февраля 2018 года открыто уже около 50 таких производств, в то время как за весь 2017 год их было более 130.

В предыдущие годы был отмечен лишь незначительный прирост таких дел - от 15 в 2012 году до почти 40 в 2016-м, отметил представитель Федеральной прокуратуры.

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