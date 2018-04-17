В ФРГ проведена крупнейшая операция против организованной преступности

Федеральная полиция в среду, 19 апреля, провела крупнейшую до сих пор операцию против организованной преступности за все время существования этого ведомства. Об этом говорится в сообщении, выложенном в Twitter-аккаунте отделения федеральной полиции в Северном Рейне - Вестфалии.

Операция, проводившаяся в масштабах всей Германии, была направлена против "нелегальной переправки людей, принудительной проституции и сексуальной эксплуатации", отмечается в сообщении. В рейдах и облавах участвовал полицейский спецназ GSG-9. Всего в операции было задействовано более одной тысячи полицейских. Произведены обыски на территории 60 борделей массажных салонов. Задержаны более ста подозреваемых. Наиболее масштабные обыски проводились в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия.

В поле зрения федеральной полиции находится организованная преступная группировка, ядро которой составляют от 15 до 20 граждан ФРГ и Таиланда. Они подозреваются в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а конкретно - в том, что они незаконно перевезли из Таиланда в ФРГ для занятия проституцией несколько сотен женщин и транссексуалов. По данным полиции, подозреваемые заработали на этом семизначную сумму.

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