В ФРГ план Трампа отменить нормы расхода топлива машинами считают эгоистичным

Немецкие специалисты критически отнеслись к идее администрации США отменить стандарты потребления топлива новыми автомобилями. Нормы установил предыдущий президент Барак Обама.
О плане пересмотреть закон, устанавливающий к 2025 году верхний предел для потребления горючего новыми машинами, объявило в понедельник американское Агентство по охране окружающей среды (EPA), которое возглавляет один из сторонников президента США Дональда Трампа. Закон был принят незадолго до ухода из Белого дома Барака Обамы и достался Трампу в наследство от предшественника.
Документ предусматривает, что все производимые в США с 2022 по 2025 годы новые легковые автомобили, а также SUV и пикапы не должны потреблять больше 4,3 литров топлива на 100 км пути. В EPA эту норму назвали "нереалистичной". Также ведомство пообещало подвергнуть пересмотру особые права Калифорнии на установку в этом штате более строгих экологических стандартов, чем по всей стране.
Изменение климата как "крупнейшая проблема"
Что касается Калифорнии, то генеральный прокурор штата Ксавьер Бесерра уже сообщил, что готов отстаивать права калифорнийцев и принять развязанную Трампом "войну против экологии". Внимание же зарубежных экспертов больше привлек план по отмене в США нормы в 4,3 литра. В Германии, являющейся европейским лидером автомобилестроения, заявление EPA специалисты резко раскритиковали.
Известный немецкий эксперт в области автомобилестроения профессор Фердинанд Дуденхёффер (Ferdinand Dudenhöffer) охарактеризовал план администрации Трампа как "эгоистическое преследование своих интересов". В интервью DW он прямо назвал решение "плохим и неправильным, которое изолирует Америку и делает мир не лучше, а хуже. "Изменение климата является крупнейшей проблемой человечества, и то, что делает Трамп - это просто игнорирование этой проблемы", - подчеркнул Дуденхёффер.
4,3 литра на 100 км пробега
Возмущение известного эксперта вызвало и то, что закрепленная в нынешнем законе экологическая норма признана EPA "нереалистичной". "Цель в 4,3 литра на 100 км является реалистичной, причем как для легковых машин, так и для внедорожников и пикапов, которые очень популярны в Америке", - убежден Дуденхёффер.
С ним согласен и Петер Мок (Peter Mock), директор европейского отделения ICCT в Берлине. Эксперты именно этого независимого международного института первыми обнаружили большое расхождение между реальными и лабораторными выбросами газов у дизельных автомобилей концерна Volkswagen. Расследование привело в 2015 году к крупнейшему скандалу в немецкой автомобильной промышленности, получившему название "дизельгейт".
4,3 литра на 100 км - это "вполне реализуемо с технической точки зрения", согласен Мок. "Двигатели внутреннего сгорания - и бензиновые, и дизельные - еще обладают достаточным потенциалом повышения эффективности. В случае даже чисто бензиновых моторов рост эффективности может составлять до 30%, не говоря уже о возможностях монтажа дополнительных электрических двигателей, отмечает эксперт.
Равнение - на европейский автопром?
Собственно, реалистичность лимита в 4,3 литра подтверждают и экологические стандарты на европейском континенте. "В Европе мы имеем примерно схожие нормы, только мы дефинируем их через объем выбросов углекислого газа", - напоминает Фердинанд Дуденхёффер.
"Отдельных немецких норм по выбросам углекислого газа нет - у нас действуют общеевропейские,- рассказывает Петер Мок более подробно. - Сейчас эти нормы охватывают период до 2021 года, и одновременно в ЕС обсуждаются стандарты на 2025-2030 годы. И вот текущая европейская норма к 2021 году в общем совпадает с тем, что в Америке до сих планировалось к 2025 году. Когда же мы перейдем к той части, которая касается 2025-2030 годов, то тогда мы окажемся лидерами в этом направлении. Хотя Китай сейчас очень быстро догоняет европейцев - а вот Америка при Трампе, похоже, окажется в этом вопросе в аутсайдерах".
Инвестируйте не в нефть, а в технологии
Петер Мок
Впрочем, Петер Мок оговаривается, что важны не только нормы на бумаге, но и их соблюдение автомобильными концернами. И здесь европейцам есть чему поучиться за океаном. "В США разрыв между показателями экологических тестов и реальными показателями выбросов намного меньше, чем в Европе, - признает Мок. - И американские ведомства намного решительнее карают производителей за любые попытки манипуляций". Но что касается планов администрации Трампа, то там подход вообще другой.
По словам Мока, они исходят из того, что рынок сам отрегулирует, какие машины производители будут выпускать, а покупатели - покупать. "В Европе же мы не уповаем на непогрешимость рынка - и понимаем, что производители часто ориентируются на показатели текущего квартала, а не на долгосрочные цели. В Китае, кстати, эта позиция выражена еще четче", - добавил немецкий эксперт.
Поэтому он считает вполне обоснованной установление политиками экологических норм для автомобильной индустрии. Главной целью этого является защита окружающей среды. Но не только. "Идея в том, чтобы инвестировать в прогрессивные технологии, например, в гибридные двигатели или производство более легких материалов", - продолжает Петер Мок.
По его выражению, это делает автомобиль несколько более дорогим при приобретении, но позволяет потребителю экономить на топливе: "Экономия может быть очень существенной. По расчетам Европейской комиссии, в первые два года использования новые технологии сэкономят владельцу машины 1-2 тысячи евро".
По словам эксперта, это - "огромное преимущество и для потребителя, и для общества: деньги, которые мы сейчас тратим на закупки нефти из Саудовской Аравии или России, мы начнем инвестировать в новые европейские технологии, что пойдет на пользу всему обществу".
Экологические нормы еще "живы"
В целом Петер Мок еще полагает, что хоронить закон об экологических нормах для двигателей, принятый при администрации Обамы, еще рано. "В законе был прописан срок 1 апреля 2018 года, до которого могли быть поданы возражения по документу. То, что случилось в понедельник, - это как раз подача такого возражения", - разъясняет он.
"Но сделано это поверхностно,- констатирует эксперт. - Возражение EPA очень короткое и содержит лишь описание намерения новой администрации отменить закон. Теперь Трампу нужно будет привести горы доказательств того, что решение Обамы было неверным". Но, указывает Мок, во времена Обамы были собрано множество свидетельств того, что новые нормы несут массу преимуществ - как потребителям, так и всему обществу, в том числе в плане новых рабочих мест и конкурентоспособности американской промышленности. "Теперь все это надо будет опровергать. Так что отменить закон будет непросто", - уверен директор европейского отделения ICCT.
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