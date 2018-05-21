 В ФРГ ожидают от ФИФА результатов расследования о допинге в России | Новости из Германии о России | DW | 22.05.2018
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Россия

В ФРГ ожидают от ФИФА результатов расследования о допинге в России

До открытия ЧМ по футболу осталось три недели, однако ФИФА до сих пор не объявила результатов расследования обвинений в допинге российских футболистов, упомянутых в докладе WADA.

Допинг-пробы

ФИФА должна опубликовать результаты своего расследования обвинений российских футболистов в допинге еще до открытия чемпионата мира по футболу в России. С таким требованием во вторник, 22 мая, выступило немецкое антидопинговое агентство NADA. "Мы ожидаем заявление ФИФА в ближайшее время. Прошло уже много времени, и становится все сложнее ввести возможные санкции, опирающиеся на результаты расследования", - заявила во вторник глава NADA Андреа Гоцман (Andrea Gotzmann).

Контекст

Глава РУСАДА просит скорее дать доступ к допинг-пробам, пока это одно из не выполненных российской стороной требований WADA. (17.05.2018)

Согласно докладу WADA, в 2016 году российские спортсмены были уличены в применении запрещенных препаратов в легкой атлетике и велоспорте. Чаще других на допинге попадались итальянцы. (27.04.2018)

В МОК не удовлетворены решением Спортивного арбитражного суда, оправдавшего 28 российских спортсменов в допинговом скандале. Оно будет обжаловано в Верховном суде Швейцарии. (03.05.2018)

ЧМ в России начинается 14 июня, и в NADA не могут понять, почему ФИФА до сих пор не прояснила ситуацию со 154 пробами российских игроков, упоминавшихся в опубликованном в 2016 году докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, сказала Гоцман. Кроме того, в конце прошлого года Всемирное антидопинговое агентство WADA проинформировало ФИФА о том, что среди них были 34 пробы, которые могли быть подвергнуты манипуляциям. Среди них были также подозрительные допинг-пробы футболистов, входивших в предварительный состав российской сборной на нынешний чемпионат мира, о чем сообщалось в документальном фильме телекомпании ARD о допинге в российском футболе.

ФИФА: Результаты расследования могут быть оглашены в ближайшее время

WADA на запрос информагентства dpa подтвердило информацию о том, что ФИФА ведет расследование и поддерживает связь с антидопинговым агентством. В свою очередь, ФИФА сообщила ARD в ходе работы над фильмом, что "новые результаты расследования" могут быть обнародованы уже в ближайшие недели.

В последний раз ФИФА выступала с заявлением по допингу в феврале текущего года. В нем говорилось, что будут сделаны повторные тесты всех 154 проб российских футболистов, указанных в докладе. Кроме того, ФИФА подтвердила, что все 23 футболиста, выступавшие за Россию на ЧМ-2014, были подвергнуты тестированию.

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    Автор: Владимир Дорохов


 

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Ссылки в интернете

Nationale Anti Doping Agentur

Аудио- и видеофайлы по теме

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов  

Автор фильмов о допинге в РФ: МОК прогнулся перед Кремлем  

Начало Олимпиады, или Болеем возле туалета - "Заповедник"  

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