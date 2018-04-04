 В ФРГ нашли возможного участника убийств в Бабьем Яре | Новости из Германии о Германии | DW | 04.04.2018
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Германия

В ФРГ нашли возможного участника убийств в Бабьем Яре

96-летний гражданин Германии мог в составе дивизии "Ваффен-СС" принимать участие в массовых убийствах в Бабьем Яре в Киеве. Это проверит прокуратура.

Монумент в Бабьем Яре

Монумент в Бабьем Яре

Прокуратура немецкого города Кассель начала проверку по поводу возможного причастия 96-летнего гражданина Германии к убийству евреев, цыган и советских военнопленных в Бабьем Яре в Киевв в 1941 году. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает представитель прокуратуры.

Контекст

На парламентских слушаниях в Верховной раде вспоминали жертв одного из самых страшных преступлений Холокоста, а также говорили о "новоиспеченном нацизме" на востоке Украины. (28.09.2016)

Оскар Грёнинг в 2015 году был приговорен к четырем годам лишения свободы, но в тюрьму так и не попал. Его не сажали, пока высшие судебные инстанции рассматривали прошения о помиловании бывшего эсэсовца. (12.03.2018)

Подозреваемый проживает в округе Швальм-Эдер (между Франкфуртом-на-Майне и Ганновером) и мог проходить службу в дивизии "Ваффен-СС", принимавшей участие в преступлении в Бабьем Яре. Немецкая прокуратура заинтересовалась предполагаемым бывшим эсесовцем после обращения израильского Центра Симона Визенталя, установившего его причастность к преступлениям.

"Бухгалтер Освенцима"

В марте в Германии в возрасте 96 лет умер Оскар Грёнинг (Oskar Gröning), получивший прозвище "бухгалтер Освенцима". Грёнинг, приговоренный в июле 2015 года судом города Люнебург к четырем годам лишения свободы за пособничество убийству не менее 300 тысяч человек, скончался в больнице, так и не просидев ни дня в тюрьме.

Дело Грёнинга получило широкий резонанс, поскольку впервые в соучастии в убийствах был признан сотрудник концентрационного лагеря, лично в убийствах не участвовавший.

С сентября 1942 года по октябрь 1944 года эсэсовец Грёнинг заведовал в Освенциме деньгами и ценными вещами депортированных. Он пересчитывал деньги, найденные в багаже узников, сортировал их и отправлял в управление СС в Берлине.

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  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Свидетелей всё меньше

    Всего же, согласно источникам, в урочище Бабий Яр были расстреляны от 100 до 200 тысяч человек: советских военнопленных, подпольщиков, душевнобольных, евреев, цыган, караимов, детей. Десятки лет советская пропаганда замалчивала масштабы трагедии Бабьего Яра. Спастись от смерти в Бабьем Яру сумели 29 человек. Но с каждым днем число свидетелей той трагедии стремительно уменьшается.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

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    Фотовыставка Луиджи Тоскано называется "Против забвения". В Киеве представлено 50 из 200 портретов людей, которым удалось пережить Холокост. Тоскано встречался со своими героями на Украине, в Израиле, РФ, США и других странах. На данном фото - момент установки экспонатов на аллеях Бабьего Яра.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Жизни и судьбы

    Широкоформатные (1,8 м х 3 м) фото размещены вдоль двух главных аллей государственного историко-культурного заповедника "Бабий Яр". В одной части представлены портреты украинских евреев, переживших Холокост, и так называемых "остарбайтеров", в другой - жертвы Холокоста из других стран.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Луиджи Тоскано и его выставка

    Немецкий фотограф итальянского происхождения Луиджи Тоскано вырос в семье гастарбайтеров. В юности ему довелось работать кровельщиком, охранником, мыть окна. Луиджи говорит, что сложные ситуации вдохновили его стать фотографом. Самостоятельно освоив искусство фотографии, он начал рассказывать о человеческих судьбах с помощью фото. "Против забвения" - один из его самых масштабных проектов.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa DW/A. Magazowa DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Трагедия Бабьего Яра

    Осенью 2015 года фотовыставка была впервые презентована в здании Старой пожарной башни в Мангейме. Портреты были выставлены в окнах здания. После Бабьего Яра в Киеве выставка отправится в Днепр и Львов. "Здесь, в эпицентре трагедии 20-го века, выставка Луиджи Тоскано держит живой памятью о прошлом, которое нам не позволено забыть", - отметил глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    За каждой фотографией - человеческая жизнь

    Массовые расстрелы 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру - чудовищная трагедия. Только по официальным данным, за две ночи было уничтожено более 30 тысяч евреев, среди которых было много детей. "Эмоционально мне было очень сложно работать над этой выставкой, - рассказывает фотограф Тоскано. - За каждой фотографией - целая человеческая жизнь. Никто не должен быть забыт".

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Чтобы жить

    Здзислав Звинярски родился в Варшаве в 1926 году. После варшавского восстания в 1944 году его арестовали и отправили в концлагерь Дахау. Он пережил марш смерти. Затем Звинярски был в концлагерях Мангейм-Зандхофен, Кохендорф и Нацвейлер-Штрутгоф. В последнем он находился до закрытия лагеря в марте 1945 года. Это фото было сделано за 3 месяца до смерти Здислава Звинярски, 16 сентября 2014 года.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Живые свидетели

    Василий Михайловский - один из киевских героев фотовыставки Луиджи Тоскано. В конце сентября 1941 года Михайловского от расстрела в Бабьем Яру спасла его няня, показав свой украинский паспорт. Василий Михайловский - это уже третье имя мужчины. До оккупации его звали Цезарем Кацем, затем в приюте няня назвала его Василием и дала свою фамилию - Фомин, а Михайловским он стал в приемной семье.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Культура памяти

    "Особенно мне запомнились слова одной из героинь, - вспоминает Тоскано. - Это была Сюзан Черняк. Она сказала, что, если люди забывают свое прошлое, то они заслуживают его повторения". Сюзан Черняк родилась в Вене в 1922 году. В 20 лет ее вместе с матерью отправили в Терезиенштадт. В 1943 они оказались в Освенциме. Через два года - концлагерь Равенсбрюк. Сюзан пережила и марш смерти.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Каждый четвертый

    Создание единого мемориального комплекса трагедии Бабьего Яра для Украины до сих пор остается проблемой. Это же касается и создания единого образовательного цикла, который был бы посвящен Холокосту на территории Украины. Историк Борис Забарко утверждает, что каждый четвертый украинский еврей стал жертвой Холокоста.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Нельзя убить память

    Активно над созданием мемориального комплекса начали работать только в последние годы. На сегодняшний день на территории государственного культурно-исторического заповедника "Бабий Яр" проведены реставрационные работы, установлено освещение, скамейки, облагорожены зеленые зоны. Появились и памятники жертвам расстрелов в Бабьем Яру.

  • Ukraine Gedenkstätte Babi Jar bei Kiew (DW/A. Magazowa)

    "Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

    Цыганская кибитка

    Первым жертвам трагедии в Бабьем Яру, цыганам, отдельный памятник был установлен лишь в сентябре 2016 года. В сентябре 1941 года в урочище расстреляли 5 цыганских таборов.

    Автор: Анастасия Магазова


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Контекст

"Против забвения": незабытые жертвы Бабьего Яра

В Киеве на территории Бабьего Яра проходит выставка работ фотографа Луиджи Тоскано, приуроченная к 75-й годовщине трагедии. На ней представлены портреты людей, переживших Холокост. (29.09.2016)  

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