В ФРГ начал работу уполномоченный по борьбе с антисемитизмом

В Германии в среду, 2 мая, приступил к работе уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом - этот пост появился впервые в истории страны. Его занял 51-летний Феликс Кляйн (Felix Klein), который до этого был уполномоченным МИД ФРГ по отношениям с еврейскими организациями и проблемам антисемитизма в ранге посла. В день вступления в новую должность он выразил обеспокоенность нынешней ситуацией в стране. "Антисемитизм в Германии был всегда, однако участившиеся случаи его проявления меня шокируют", - сказал Кляйн в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

В то же время он похвалил большое внимание общества к этой теме, которое, по его словам, является "оружием в борьбе с антисемитизмом". В качестве примера Феликс Кляйн назвал упразднение музыкальной премии Echo после того, как ее присудили рэперам Kollegah и Farid Bang за альбом с песней антисемитского содержания.

Кляйн высказался за учет случаев проявления антисемитизма по всей Германии и пообещал, что создание такого регистра станет одной из главных его задач на новом посту. По словам уполномоченного, этот шаг поможет показать противоречивость полицейской статистики, согласно которой в Германии более 90 процентов всех правонарушений антисемитского характера совершают правые радикалы. По ощущениям представителей еврейских общин в Германии, главная угроза исходит не от праворадикалов, сказал Феликс Кляйн.

Новый уполномоченный призвал мусульманские общины в Германии к участию в борьбе с антисемитизмом. По его мнению, это стало бы положительным сигналом немецкому обществу.

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