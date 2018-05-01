 В ФРГ начал работу уполномоченный по борьбе с антисемитизмом | Новости из Германии о Германии | DW | 02.05.2018
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Германия

В ФРГ начал работу уполномоченный по борьбе с антисемитизмом

Феликс Кляйн будет добиваться создания общегерманского регистра для учета всех случаев проявления антисемитизма. По его мнению, главная угроза еврейской общине исходит вовсе не от правых радикалов.

Феликс Кляйн

Феликс Кляйн

В Германии в среду, 2 мая, приступил к работе уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом - этот пост появился впервые в истории страны. Его занял 51-летний Феликс Кляйн (Felix Klein), который до этого был уполномоченным МИД ФРГ по отношениям с еврейскими организациями и проблемам антисемитизма в ранге посла. В день вступления в новую должность он выразил обеспокоенность нынешней ситуацией в стране. "Антисемитизм в Германии был всегда, однако участившиеся случаи его проявления меня шокируют", - сказал Кляйн в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

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В то же время он похвалил большое внимание общества к этой теме, которое, по его словам, является "оружием в борьбе с антисемитизмом". В качестве примера Феликс Кляйн назвал упразднение музыкальной премии Echo после того, как ее присудили рэперам Kollegah и Farid Bang за альбом с песней антисемитского содержания.

Кляйн высказался за учет случаев проявления антисемитизма по всей Германии и пообещал, что создание такого регистра станет одной из главных его задач на новом посту. По словам уполномоченного, этот шаг поможет показать противоречивость полицейской статистики, согласно которой в Германии более 90 процентов всех правонарушений антисемитского характера совершают правые радикалы. По ощущениям представителей еврейских общин в Германии, главная угроза исходит не от праворадикалов, сказал Феликс Кляйн. 

Новый уполномоченный призвал мусульманские общины в Германии к участию в борьбе с антисемитизмом. По его мнению, это стало бы положительным сигналом немецкому обществу.

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