В ФРГ зафиксирована самая высокая рождаемость с 1973 года

Рождаемость в ФРГ достигла самого высокого уровня в 70-х годов прошлого века. В 2016 году в Германии появился на свет 792 131 ребенок - на 7 процентов больше, чем в 2015-м. В западных федеральных землях рождаемость увеличилась на 8, а в восточных - на 4 процента, сообщило федеральное статистическое ведомство в Висбадене в среду, 28 марта.
Это означает, что количество новорожденных в 2016 году выросло пятый год подряд и достигло уровня 1996 года, отметили в ведомстве. По данным статистики, матери с гражданством ФРГ родили в 2016 году почти 607 500 детей - на три процента больше, чем годом ранее. Эксперты связывают это с тем, что женщины в возрасте от 30 до 37 лет чаще рожают детей. Матери с иностранным гражданством родили 184 660 детей - на 25 процентов больше, чем в 2015 году.
В статистическом ведомстве отметили, что уровень рождаемости в ФРГ в 2016 году составил 1,59 ребенка на женщину. Это самый высокий показатель с 1973 года. Уровень рождаемости среди немецких матерей составил 1,46 ребенка на женщину, а среди матерей с иностранным гражданством - 2,28 ребенка на каждую женщину.
В среднем по ЕС рождаемость составляет 1,60 ребенка на каждую женщину.
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Автор: Наталья Позднякова