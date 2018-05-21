В ФРГ вводят первые ограничения на въезд дизельных машин

Власти Гамбурга решили закрыть два участка для проезда легковых и грузовых дизельных автомобилей, не отвечающих современным нормам выхлопа вредных веществ. Как стало известно в среду, 23 мая, ограничения вступят в силу уже 31 мая. Гамбург стал первым городом Германии, в котором будут приняты подобные меры.

В частности, для старых дизельных легковых и грузовых автомобилей закрыт участок длиной 580 метров. Соответствующие предупреждения и дорожные знаки на нем уже установлены. На другом участке, длиной 1,6 километра, запрещен проезд только грузовым автомобилям, не выполняющим норму выхлопа.

Под запрет на проезд по первому участку подпадут почти 170 тысяч зарегистрированных в Гамбурге легковых автомобилей, не отвечающих современным нормам выхлопа. В то же время ограничения не действуют для людей, живущих на данном участке, и их гостей, автомобилей технических и спасательных служб, а также такси.

В феврале Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил властям городов Германии запрещать въезд дизельных машин с целью снизить содержание окисей азота в воздухе, которое во многих городах ФРГ превышает нормы, установленные в ЕС. 17 мая комиссар ЕС по вопросам экологии и рыбной ловли Кармену Велла сообщил, что Еврокомиссия собирается подать в суд Евросоюза иск против Германии и еще пяти стран за несоблюдение ими норм загрязнения воздуха.

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Смотреть видео 02:05 Now live 02:05 мин Поделиться Гамбург сделал ставку на электробусы Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2wwR7 Гамбург сделал ставку на электробусы