В финале "Евровидения-2018" тон будут задавать без России

Россиянка Юлия Самойлова не прошла в финал песенного конкурса "Евровидение-2018".

Правы оказались те журналисты - а таких в немецкой делегации в Лиссабоне было немало, - которые сомневались в том, что ей удастся преодолеть отборочный тур: слабая баллада "I won't break" и странная интерпретация на троне из ткани с чересчур экспрессивными танцорами. Юлия одна на сцене без дополнительных эффектов произвела бы гораздо более сильное впечатление на телезрителей и жюри.



Теплый прием для Самойловой в Лиссабоне



Было заметно, как сильно Юлия волновалась. Иногда она даже выглядела испуганной. Между тем объективных причин для этого не было. Члены российской делегации рассказали корреспонденту DW, что многие участники во время "Евровидения" в Лиссабоне подходили к Самойловой со словами поддержки.

Более того, в начале выступления в зале раздались одобрительные аплодисменты, а соведущая конкурса Филомена подсела к ней в green room, чтобы поговорить перед многомиллионной телеаудиторией, точно так же, как в Вене в 2015 году Кончита Вурст подошла к Полине Гагариной. И это - несмотря на незнание Юлей английского языка и необходимость перевода: редкий случай в таких ситуациях на "Евровидении".

К чести руководителя российской делегации в Лиссабоне Юрия Аксюты, он как продюсер номера взял на себя ответственность за его провал. "Евровидение" - это большая рулетка, - продолжил Аксюта, правда, добавив: - И мы не знаем, кто ее крутит". Он не взялся отвечать на вопросы, какие выводы могут сделать в России из нынешнего конкурса.



Фавориты второго полуфинала



Юлия не справилась с волнением, как многие другие участники второго полуфинала: от явно фальшивившего солиста польского дуэта до представительницы Мальты, которая лишь в конце выступления зазвучала увереннее. Между тем места в финале были забронированы за представителями лишь четырех стран.





Александр Рыбак - один из главных претендентов на победу в Лиссабоне

Александр Рыбак из Норвегии - один из главных претендентов на победу в Лиссабоне. В 2009 году он уже выиграл "Евровидение" в Москве и теперь надеется повторить успех с незатейливой поп-песней "That's how you write a song". Образ радушного парня на сцене явно контрастирует с заносчивостью Рыбака за ее пределами. Во время церемонии открытия конкурса Александр посреди коротких интервью мог отойти, чтобы якобы попить воды, и не возвращался к ждущим его журналистам.



В Лиссабоне ни у кого не было сомнений в том, в финал пройдет и Бенджамин Ингроссо из Швеции с танцевальной композицией в стиле электролаунж "Dance you off". Для кого-то он скандинавский Джастин Тимберлейк, для кого-то - Джастин Бибер. Как бы там ни было, но Рыбак и Ингроссо в финале в субботу, 12 мая, судя по всему, составят главную конкуренцию южанкам - представительнице Кипра Элени Фурейре и изральтянке Нетте Барзилай.



Успех Melovin и "DoReDos"



На другие два пропуска в финал с большой долей уверенности претендовали и получили их украинец Melovin с поп-рок-композицией "Under the ladder" и молдавское трио "DoReDos" с танцевальной песней в этностиле "My lucky day". На кокурсе коллектив продюсирует Филипп Киркоров. И непонятно, почему он не появился в видеопредставлении группы перед ее выступлением на сцене. В Лиссабоне "DoReDos", похоже, не делают ни шага без своего покровителя.

Но это Киркоров привлек к постановке номера греческого режиссера Фокаса Евангелиноса. Он уже ставил на "Евровидении" выступления Сергею Лазареву, Ани Лорак и Дмитрию Колдуну. Красочная трехминутная музыкальная комедия на тему, которую можно назвать "Что будет в доме Барби, если в нем поселятся два Кена", пришлась многим по душе.

Гораздо драматичнее и мрачнее было всё у украинца Константина Бочарова, выступающего под сценическим именем Melovin. Лечь в рояль, как в гроб, в начале номера требует, пожалуй, не меньшей отваги, чем петь на охваченном огнем помосте в конце выступления.



Хэви-метал на "Евровидении"



Среди других участников второго полуфинала, которые еще раз выступят на сцене в Лиссабоне - представителей Австралии, Дании, Нидерландов, Сербии, Словении, - следует отметить хэви-метал группу AWS из Венгрии. Возможно, вклад в ее успех внес призыв организаторов самого большого в мире фестиваля тяжелого металла под открытым небом в немецкой деревушке Ваккен - поддержать венгерских рокеров.



С другой стороны, их выступление, да еще на венгерском языке, внесло неожиданное разнообразие во второй, довольно слабый, полуфинал "Евровидения". Речь в композиции "Viszlat nyar" идет о смерти. Так солист группы выразил свои переживания в связи с уходом отца. Схожей теме, но совсем в другой, почти интимной тональности посвящена баллада "You let me walk alone" немецкого исполнителя на "Евровидении-2018" Михаэля Шульте (Michael Schulte). Германии не требуется проходить отборочный тур. В числе других четырех стран - самых крупных плательщиков взносов в казну правообладателя конкурса Европейского вещательного союза - ее представители автоматически попадают в финал.

На репетициях в Лиссабоне Шульте уже произвел настолько хорошее впечатление на журналистов и фанатов "Евровидения", что в четверг он, похоже, прочно вошел в первую десятку рейтингов букмекеров. Хороший знак, чтобы наконец прервать череду провалов Германии на "Евровидении": два последних места и одно предпоследнее за три прошлых года.

