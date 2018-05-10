В финале "Евровидения-2018" тон будут задавать без России

Россиянка Юлия Самойлова не прошла в финал песенного конкурса "Евровидение-2018".
Правы оказались те журналисты - а таких в немецкой делегации в Лиссабоне было немало, - которые сомневались в том, что ей удастся преодолеть отборочный тур: слабая баллада "I won't break" и странная интерпретация на троне из ткани с чересчур экспрессивными танцорами. Юлия одна на сцене без дополнительных эффектов произвела бы гораздо более сильное впечатление на телезрителей и жюри.
Теплый прием для Самойловой в Лиссабоне
Было заметно, как сильно Юлия волновалась. Иногда она даже выглядела испуганной. Между тем объективных причин для этого не было. Члены российской делегации рассказали корреспонденту DW, что многие участники во время "Евровидения" в Лиссабоне подходили к Самойловой со словами поддержки.
Более того, в начале выступления в зале раздались одобрительные аплодисменты, а соведущая конкурса Филомена подсела к ней в green room, чтобы поговорить перед многомиллионной телеаудиторией, точно так же, как в Вене в 2015 году Кончита Вурст подошла к Полине Гагариной. И это - несмотря на незнание Юлей английского языка и необходимость перевода: редкий случай в таких ситуациях на "Евровидении".
К чести руководителя российской делегации в Лиссабоне Юрия Аксюты, он как продюсер номера взял на себя ответственность за его провал. "Евровидение" - это большая рулетка, - продолжил Аксюта, правда, добавив: - И мы не знаем, кто ее крутит". Он не взялся отвечать на вопросы, какие выводы могут сделать в России из нынешнего конкурса.
Фавориты второго полуфинала
Юлия не справилась с волнением, как многие другие участники второго полуфинала: от явно фальшивившего солиста польского дуэта до представительницы Мальты, которая лишь в конце выступления зазвучала увереннее. Между тем места в финале были забронированы за представителями лишь четырех стран.
Александр Рыбак - один из главных претендентов на победу в Лиссабоне
Александр Рыбак из Норвегии - один из главных претендентов на победу в Лиссабоне. В 2009 году он уже выиграл "Евровидение" в Москве и теперь надеется повторить успех с незатейливой поп-песней "That's how you write a song". Образ радушного парня на сцене явно контрастирует с заносчивостью Рыбака за ее пределами. Во время церемонии открытия конкурса Александр посреди коротких интервью мог отойти, чтобы якобы попить воды, и не возвращался к ждущим его журналистам.
В Лиссабоне ни у кого не было сомнений в том, в финал пройдет и Бенджамин Ингроссо из Швеции с танцевальной композицией в стиле электролаунж "Dance you off". Для кого-то он скандинавский Джастин Тимберлейк, для кого-то - Джастин Бибер. Как бы там ни было, но Рыбак и Ингроссо в финале в субботу, 12 мая, судя по всему, составят главную конкуренцию южанкам - представительнице Кипра Элени Фурейре и изральтянке Нетте Барзилай.
Успех Melovin и "DoReDos"
На другие два пропуска в финал с большой долей уверенности претендовали и получили их украинец Melovin с поп-рок-композицией "Under the ladder" и молдавское трио "DoReDos" с танцевальной песней в этностиле "My lucky day". На кокурсе коллектив продюсирует Филипп Киркоров. И непонятно, почему он не появился в видеопредставлении группы перед ее выступлением на сцене. В Лиссабоне "DoReDos", похоже, не делают ни шага без своего покровителя.
Но это Киркоров привлек к постановке номера греческого режиссера Фокаса Евангелиноса. Он уже ставил на "Евровидении" выступления Сергею Лазареву, Ани Лорак и Дмитрию Колдуну. Красочная трехминутная музыкальная комедия на тему, которую можно назвать "Что будет в доме Барби, если в нем поселятся два Кена", пришлась многим по душе.
Гораздо драматичнее и мрачнее было всё у украинца Константина Бочарова, выступающего под сценическим именем Melovin. Лечь в рояль, как в гроб, в начале номера требует, пожалуй, не меньшей отваги, чем петь на охваченном огнем помосте в конце выступления.
Хэви-метал на "Евровидении"
Среди других участников второго полуфинала, которые еще раз выступят на сцене в Лиссабоне - представителей Австралии, Дании, Нидерландов, Сербии, Словении, - следует отметить хэви-метал группу AWS из Венгрии. Возможно, вклад в ее успех внес призыв организаторов самого большого в мире фестиваля тяжелого металла под открытым небом в немецкой деревушке Ваккен - поддержать венгерских рокеров.
С другой стороны, их выступление, да еще на венгерском языке, внесло неожиданное разнообразие во второй, довольно слабый, полуфинал "Евровидения". Речь в композиции "Viszlat nyar" идет о смерти. Так солист группы выразил свои переживания в связи с уходом отца. Схожей теме, но совсем в другой, почти интимной тональности посвящена баллада "You let me walk alone" немецкого исполнителя на "Евровидении-2018" Михаэля Шульте (Michael Schulte). Германии не требуется проходить отборочный тур. В числе других четырех стран - самых крупных плательщиков взносов в казну правообладателя конкурса Европейского вещательного союза - ее представители автоматически попадают в финал.
На репетициях в Лиссабоне Шульте уже произвел настолько хорошее впечатление на журналистов и фанатов "Евровидения", что в четверг он, похоже, прочно вошел в первую десятку рейтингов букмекеров. Хороший знак, чтобы наконец прервать череду провалов Германии на "Евровидении": два последних места и одно предпоследнее за три прошлых года.
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Новое веяние
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В ключе #MeToo
Ее внешность бьет по привычному образу участниц "Евровидения". 25-летней Нетте Барзилай, выступающей за Израиль с песней "Toy", прочат первое место. "Я тебе не игрушка", - категорично заявляет она. Феминистский электро-поп с элементами рэпа и лупа после размещения в интернете молниеносно набрал более миллиона просмотров.
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Норвежское дежавю
У тех, кто следит за конкурсом, будет дежавю. Скрипка, незамысловатый поп и хорошее настроение… Александр Рыбак, белорус по происхождению, опять выступает за Норвегию. "Fairytale" принесла ему победу девять лет назад в Москве. В Лиссабоне он продемонстрирует, насколько хорошо умеет писать песни, и даст мастер-класс для других. Композиция "That’s How You Write A Song" фигурирует в списке фаворитов.
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Самые высокие ноты
Самые высокие ноты на "Евровидении-2018" прозвучат за Эстонию. Элина Нечаева - профессиональная оперная певица и работает в оперном театре Таллина. Композиция "La Forza" на итальянском языке - опера в поп-аранжировке. Текст содержит цитаты из нескольких оперных произведений. Песне предрекают одну из лидирующих строчек.
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Электро-поп о беженцах
По традиции, и в нынешнем конкурсе участвуют несколько дуэтов. Французы Madame Monsieur - пара не только на сцене, но и в жизни. В своей минималистской композиции "Mercy" они поют о девочке, родившейся в лодке беженцев посреди Средиземного моря. На решение отправить дуэт в Лиссабон повлияло голосование публики в национальном отборе. Теперь букмекеры прочат им место в топ-5.
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Поющий Ди Каприо из Чехии
Миколашу Йозефу предвещают лучший результат для Чехии на "Евровидении". На репетиции певец повредил спину, но выступление состоится. Миколаш - хороший актер. Лондонская академия драматического искусства отметила его мастерство золотой медалью. Он работал моделью для Prada, Replay и Diesel. Но прежде всего он - музыкант. Выступления на улицах городов Европы помогли ему обрести уверенность в себе.
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Болгарская мистика
Конкуренцию Чехии может составить Болгария. В рейтинге букмекеров они уже несколько недель подряд идут ноздря в ноздрю. Мрачная, мистическая композиция "Bones", по прогнозам, претендует на место в топ-5. Это неслучайно: с ним работает та же команда, которая помогла занять второе место Кристиану Костову в Киеве. Квинтет Equinox основан специально для "Евровидения".
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Песня на счастье
"My Lucky Day" от Молдовы разбавит серьезность летней легкостью. Выступление трио DoReDos примечательно тем, что музыку для него написал Филипп Киркоров. Видео снимали в Греции. Трио участвует в "Евровидении" с третьей попытки. В 2017 году они победили на фестивале "Новая волна" в Сочи, там на них и обратил внимание Киркоров.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Бельгийский прагматизм
Электро-саунд без гламура и эмоций, полная концентрация на аутентичном исполнении - в Киеве бельгийка Бланш вошла в пятерку лучших. На "Евровидении-2018" Бельгия решила придерживаться этой же формулы успеха. Sennek в самой Бельгии не очень известна. Она выступает на фестивалях и дает уроки вокала. Ее основная профессия - визуальный мерчендайзер. В IKEA она отвечает за презентацию товаров.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Огонь с Кипра
Предельный уровень пожарной опасности: Элени Фурейра выступает за Кипр с песней "Fuego". Она бежала вместе с родителями из Албании и поначалу скрывала свое происхождение. В Греции она - звезда. Но в желании поехать на "Евровидение" новая родина несколько раз ей отказывала. Зато Кипр ухватился за шанс. Над песней работал продюсер, создавший хиты для Дженнифер Лопес. Кипру прочат место в топ-10.
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Урок вокала из Латвии
Знакомство с Дженнифер Лопес может пригодиться и Латвии. У песни Лауры Ризотто "Funny Girl" есть потенциал стать радио-хитом. 23-летняя бразильянка с латышскими корнями сегодня живет в Нью-Йорке и сама давала уроки вокала американской поп-звезде.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Греция: на родном языке
После прошлогодней победы Салвадора Собрала, исполнившего песню на португальском, многие участники последовали его примеру. Нынешний конкурс особенно богат песнями на родном языке. Композиция Янны Терзис "Oniro Mou" из Греции в букмекерском рейтинге входит пока во вторую десятку. Но, слушая ее, можно получить удовольствие только от одного звучания греческого.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Поп-королева из Финляндии
Цифра 2 для Саары Аалто имеет особое значение. Она занимала второе место в проектах "Голос Финляндии" и "Х-Фактор". На "Евровидение" ее отправили после двух неудачных попыток. За песню "Monsters" проголосовали финские зрители. В Финляндии Саару знают. Она поет в мюзиклах, выступает в телешоу, дает концерты со своей группой.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Джастин Бибер Восточной Европы
Украинский певец Никита Алексеев выступает за Беларусь. Его потенциал открыла Ани Лорак во время участия в проекте "Голос Украины". Популярным в России, Украине и Беларуси исполнителя сделал его хит "Пьяное солнце". Джастином Бибером Восточной Европы называют его немецкие СМИ, пророчащие Никите попадание в финал "Евровидения". Если, конечно, публику не оттолкнет неаппетитная концовка...
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Со второй попытки
После запрета на въезд в Украину выступление Юлии Самойловой было перенесено на год. В Лиссабоне она исполнит песню "I Won't Break!" во втором полуфинале. По прогнозам немецких экспертов, песня не получит высоких оценок. Впрочем, Россия всегда может рассчитывать на зрительское голосование и поддержку соседей.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Эффектное шоу
Во втором полуфинале выступит и украинский участник Melovin. Это сценический псевдоним 20-летнего уроженца Одессы Константина Бочарова. Его шансы на "Евровидении-2018" эксперты оценивают неоднозначно. Мелодия красивая, но есть дефициты в вокале. Зато сценическое шоу точно произведет эффект. Свое выступление Melovin заканчивает за роялем, стоящем на охваченном пламенем помосте.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Шансы Германии
Как зрители оценят выступление немецкого исполнителя Михаэля Шульте, тоже пока не совсем понятно. В предыдущие годы Германия занимала на "Евровидении" места в конце списка. В финале конкурса в Лиссабоне Шульте исполнит балладу о смерти отца. Некоторым зрителям национального отбора его песня для "Евровидения" напомнила песню "Someone Like You" Адель.
Автор: Татьяна Вайнман