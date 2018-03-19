 В Украине россиян не пускают голосовать на выборах президента РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 18.03.2018
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Украина

В Украине россиян не пускают голосовать на выборах президента РФ

Полиция не пускает россиян в дипмиссии РФ в Киеве, Одессе и Львове. Ранее глава МВД Аваков пригрозил недопуском на избирательные участки, если выборы президента России будут проходить в аннексированном Крыму.

Украинские полицейские и националисты перегородили проход к посольству РФ в Киеве (18 марта 2018 года)

Украинские полицейские и националисты перегородили проход к посольству РФ в Киеве (18 марта 2018 года)

Здание посольства России в Киеве оцепила охрана, которая не пропускает желающих проголосовать на выборах российского президента, передает корреспондент DW в воскресенье, 18 марта. На сайте учреждения также сообщается, что российских граждан в него сегодня не допускают. В посольство могут попасть только его сотрудники, в том числе члены избирательной комиссии.

Ночью силы полиции и Национальной гвардии Украины оцепили здание посольства, были смонтированы металлические ограждения. Движение пешеходов и транспорта заблокировано, подъезды перекрыты автобусами и грузовиками, окрестные кварталы патрулируют усиленные наряды полиции, сообщает ведомство. Между тем в 08.00 по местному времени был открыт избирательный участок, на котором голосуют сотрудники посольства

Одесса, Львов, Харьков

Полиция не пускает россиян также в консульства РФ в Одессе и Львове. Перед посольством и генконсульствами России установлены, кроме того, пикеты сторонников националистских организаций, которые намерены воспрепятствовать голосованию, организованному в дипредставительстве.

В Харькове охрану российского консульства, по данным УНИАН, обеспечивают около 300 бойцов Нацгвардии и сотрудников полиции. В Национальной полиции Харьковской области агентству сообщили, что усиленные меры безопасности связаны с открытием в генконсульстве избирательного участка. Полицейские проверяют у прохожих документы и спрашивают о цели визита в консульство. 

Москва пожалуется ОБСЕ

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил агентству "Интерфакс", что Москва обратится в ОБСЕ в связи с недопуском россиян на избирательные участки в Украине. По его словам, около 70 тысяч граждан РФ "имеют право беспрепятственного доступа" во все консульские и дипломатические учреждения РФ на украинской территории.

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Между тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что ООН, ОБСЕ и Совет Европы пока официально не отреагировали на обращение в связи с воспрепятствованием проведению выборов президента в Украине.

Два дня назад глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что власти в Киеве разрешат гражданам РФ проголосовать на выборах своего президента в диппредставительствах России только в том случае, если Москва не будет проводить голосование на аннексированном ею полуострове Крым. "На сегодняшний день Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений", - отметил тогда Аваков.

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