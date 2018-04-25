 В тюрьмах Германии не хватает мест | Новости из Германии о Германии | DW | 25.04.2018
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Германия

В тюрьмах Германии не хватает мест

В Баварии, Берлине, Бремене и Гамбурге наполненность пенитенциарных учреждений в 2017 году в среднем превысила 90 процентов. В ряде регионов выросло число нападений на сотрудников тюрем.

Тюрьма во Фрайбурге (земля Баден-Вюртемберг)

Тюрьма во Фрайбурге (земля Баден-Вюртемберг)

Вгерманских тюрьмах не хватает мест, сообщает информагентство dpa в среду, 25 апреля, со ссылкой на результаты опроса медиаконцерна Funke Mediengruppe, в котором приняли участие министерства юстиции всех 16 федеральных земель. Согласно им, загруженность тюрем Германии в отдельных случаях достигает 100 процентов - например, в земле Баден-Вюртемберг.

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От этого показателя ненамного отстают Бавария, Рейнланд-Пфальц, Берлин, Бремен и Гамбург, где наполненность пенитенциарных учреждений в 2017 году составляла в среднем более 90 процентов. По мнению специалистов, о полной загруженности может идти речь, если заняты 85-90 процентов всех мест.

Растет число нападений на персонал тюрем

Между тем многие земли пожаловались на рост числа нападений на сотрудников тюрем. Например, в Северном Рейне - Вестфалии их количество с 2016 по 2017 год почти удвоилось, достигнув отметки в 72. В то же время в Баварии число нападений снизилось с 65 до 50.

В докладе отмечается, что особое беспокойство земельным Минюстам доставляет такая категория заключенных, как исламисты. Так, в местах лишения свободы Гессена их количество с 2013 года увеличилось больше, чем в три раза.

Председатель федерального объединения пенитенциарных учреждений Германии Рене Мюллер (Rene Müller) заявил в интервью Funke Mediengruppe, что уголовно-исполнительная система в настоящее время полностью перегружена. 

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    183 учреждения

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 183 пенитенциарных учреждения. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Комната на одного

    Так выглядит камера (хотя, пожалуй, ее можно назвать и комнатой) в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн. евро. Корпус предназначен для 96 осужденных. Кроме камер, здесь оборудован также большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми балончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. Кстати говоря, в 183 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключеного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Хлеб немцы на обед не едят. Но добавки салата хватает на всех.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн-Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо опасные преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14 - 17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18 - 20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время сидел здесь.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. А в ней есть, например, фитнес-центр,

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


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Как выглядят немецкие тюрьмы

Немецкие тюрьмы нередко сравнивают с санаториями: мол, сидеть здесь - одно удовольствие. Это, конечно, не так: жизнь в тюрьме не сравнить с жизнью вольной. И все-таки: как же на самом деле выглядят немецкие тюрьмы? (14.09.2016)  

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