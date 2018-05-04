 В Тунисе впервые за семь лет проходят местные выборы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.05.2018
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Мир

В Тунисе впервые за семь лет проходят местные выборы

Выборы в местные органы власти в Тунисе переносились четырежды с тех пор, как в 2011 году в ходе "арабской весны" был свергнут президент страны Зин аль-Абидин Бен Али.

Предвыборные плакаты в Арьяне

Предвыборные плакаты в Арьяне

В Тунисе в воскресенье, 6 мая, проходят первые за последние 7 лет местные выборы. В органы власти баллотируются свыше 57 тысяч кандидатов, включенные в общей сложности более чем в 2000 списков. Многие из политиков выдвинули свои кандидатуры впервые, при этом около 49 процентов кандидатов - женщины.

Контекст

Каждый год на юге Туниса местные жители находят останки людей, погибших в Средиземном море в попытке попасть в Европу из Северной Африки. За безымянными могилами ухаживают добровольцы. (28.12.2017)

Через 5 лет после первых успехов "арабской весны" наблюдатели разочарованы итогами перемен в регионе. Немецкий эксперит Муриэль Ассебург назвал DW причины провала демократизации. (14.01.2016)

Для обеспечения безопасности задействованы около 60 тысяч полицейских и солдат. Накануне президент Туниса Бежи Каид ас-Себси в обращении к согражданам назвал день голосования историческим и призвал их прийти на избирательные участки.

С тех пор, как в 2011 году в Тунисе был свергнут глава государства Зин аль-Абидин Бен Али, в стране проходили только парламентские и президентские выборы. Коммунальные выборы четырежды переносили из-за проблем с логистикой и политических противоречий. Свержение Бен Али произошло в ходе "арабской весны" - волны демонстраций и восстаний, прокатившейся по странам Ближнего Востока и Северной Африки в 2010-2011 годах. 

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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