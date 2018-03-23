В ТРЦ ″Зимняя вишня″ в Кемерово были нарушены правила пожарной безопасности | Новости из Германии о России | DW | 26.03.2018

Аварийные выходы ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел пожар, были заблокированы. Следствие также проверяет информацию о других нарушениях, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Следственного комитета РФ в понедельник, 26 марта. Кроме того, при получении сигнала о пожаре один из сотрудников частного охранного предприятия отключил систему оповещения.
СКР занимается вопросом о задержании этого человека в качестве пятого подозреваемого. Четыре других подозреваемых уже задержаны и допрошены. В их числе - технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, а также сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.
"Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе", - сообщает СКР.
Очевидец рассказал о проблемах с проводкой в ТРЦ
Один из очевидцев пожара, Борис Скрипач, рассказал DW, что сначала на место приехало мало пожарных расчетов. "Три машины или даже две, из них работала одна. Они пытались полить крышу, и струя не доходила, настолько слабый напор был", - вспоминает Скрипач. Он предположил, что причиной пожара стали проблемы с проводкой, так как в последнее время у "Зимней вишни" "периодически отрубался свет" - "раза три-четыре за прошлый и этот год".
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" начался 25 марта - по версии следствия, около полудня, либо на детской площадке торгового центра, либо в одном из залов кинотеатра. Ночью пожар удалось локализовать, но после этого несколько раз тление переходило в активную фазу. В частности, около 12 часов мск глава МЧС Пучков сообщил о возобновлении пожара. Спасатели ведут работы по ликвидации крупнейшего возгорания в ТРЦ уже 14 часов, сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области.
В результате пожара погибли 64 человека, еще более 10 остаются в больницах.
Смотрите также:
-
Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Черное воскресенье в Кемерово
Пожар начался днем в воскресенье, 25 марта. Его очаг находился на последнем этаже четырехэтажного здания. Местные власти первоначально недооценили масштабы трагедии и попытались их преуменьшить.
-
Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Тушение пожара продолжалось до поздней ночи
На место происшествия прибыли десятки машин пожарной и специальной техники. Потушить пожар удалось однако только поздно ночью. Однако в некоторые помещения из-за неустойчивых конструкций и высокой температуры пожарным до ночи попасть не удалось. Из-за опасения обрушения здания были эвакуированы люди из соседних домов.
-
Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Более 60 погибших
По последним данным, жертвами пожара стали более 60 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. В здании было много детей. В дни весенних каникул в торгово-развлекательном центре объявили акцию "Проведи веселые каникулы". В абонемент дневного пребывания входили завтраки и обеды, посещение активити-парка, мастер-классы для детей, боулинг и бассейн, кино и каток.
-
Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Возможные причины пожара
Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал одной из вероятных причин возгорания неосторожное обращение с огнем в игровой комнате. Предполагается, что у одного из детей была зажигалка - из-за нее загорелся поролон, огонь быстро распространился на все здание. Однако специалисты не исключают и того, что пожар возник из-за нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в ТЦ.
-
Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Очаг возгорания пока не установлен
Между тем прибывший на место трагедии глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что очаг возгорания установить еще не удалось. О причинах произошедшего говорить пока преждевременно, подчеркнул он.
-
Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Сотни человек участвуют в спасательной операции
По словам главы МЧС Владимира Пучкова, поисково-спасательная операция на месте трагедии будет продолжаться столько, сколько нужно. В ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" участвует более 600 человек, спасателям Кемерова помогают сотрудники МЧС других регионов Сибири.
-
Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Возбуждено уголовное дело
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны четыре человека. В их числе - руководитель управляющей компании, обслуживающей торговый центр, а также арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, могло возникнуть возгорание.
-
Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"
Страшная трагедия
Страшная трагедия объединила жителей города. Утром 26 марта возле "Зимней вишни" собрались тысячи человек. Более 300 желающих сдать кровь обратились в Кемеровский областной центр крови. Власти Кемеровской области в ближайшие дни объявят траур по погибшим.
Автор: Екатерина Венкина