В ТРЦ ″Зимняя вишня″ в Кемерово были нарушены правила пожарной безопасности | Новости из Германии о России | DW | 26.03.2018

Аварийные выходы ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, где произошел пожар, были заблокированы. Следствие также проверяет информацию о других нарушениях, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Следственного комитета РФ в понедельник, 26 марта. Кроме того, при получении сигнала о пожаре один из сотрудников частного охранного предприятия отключил систему оповещения.

СКР занимается вопросом о задержании этого человека в качестве пятого подозреваемого. Четыре других подозреваемых уже задержаны и допрошены. В их числе - технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, а также сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

"Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в ее процессе", - сообщает СКР.

Очевидец рассказал о проблемах с проводкой в ТРЦ

Один из очевидцев пожара, Борис Скрипач, рассказал DW, что сначала на место приехало мало пожарных расчетов. "Три машины или даже две, из них работала одна. Они пытались полить крышу, и струя не доходила, настолько слабый напор был", - вспоминает Скрипач. Он предположил, что причиной пожара стали проблемы с проводкой, так как в последнее время у "Зимней вишни" "периодически отрубался свет" - "раза три-четыре за прошлый и этот год".

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" начался 25 марта - по версии следствия, около полудня, либо на детской площадке торгового центра, либо в одном из залов кинотеатра. Ночью пожар удалось локализовать, но после этого несколько раз тление переходило в активную фазу. В частности, около 12 часов мск глава МЧС Пучков сообщил о возобновлении пожара. Спасатели ведут работы по ликвидации крупнейшего возгорания в ТРЦ уже 14 часов, сообщает ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В результате пожара погибли 64 человека, еще более 10 остаются в больницах.

Смотрите также: