В трех землях Германии прошли обыски в квартирах "рейхсбюргеров"

Немецкие полицейские провели обыски в квартирах ряда подозреваемых в создании правотеррористического объединения. Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры ФРГ в воскресенье, 8 апреля, следственные мероприятия были проведены в федеральных землях Берлине, Бранденбурге и Тюрингии. Предполагается, что фигуранты дела, которые объединились в группировку не познее лета 2017 года, относятся к так называемым "рейхсбюргерам" - движению маргиналов, которые не признают существования ФРГ. Помимо прочего, подозреваемые не исключали для себя, в случае необходимости, "целенаправленного убийства людей", а также раздобыли для этого оружие.

По сообщениям Генпрокуратуры, никто не задержан. Обыски проводились для того, чтобы "разъяснить существующие подозрения", в частности, в самом ли деле фигуранты располагают оружием. При этом в ведомстве подчеркнули, что обыски никак не связаны с терактом в Мюнстере.

"Рейхсбюргеры" - движение, возникшее в 1980-е годы. Его сторонники ассоциируют себя с германской империей, существовавшей с 1871 по 1918 год, а также считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками. "Рейхсбюргеры" отказываются платить налоги и образуют собственные "государственные субъекты" с такими названиями, как "Второй германский рейх", "Вольное государство Пруссия" или "Княжество Германия". Они убеждены, что до сих пор существует "германский рейх" в границах 1937 года, отсюда и название "рейхсбюргеры": в дословном переводе - "граждане рейха / империи".

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