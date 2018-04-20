В Торонто фургон въехал в толпу людей

В Торонто в понедельник, 23 апреля, фургон белого цвета наехал на группу прохожих, сообщила местная полиция в своем микроблоге в Twitter. Инцидент произошел недалеко от центра канадского города. Информационный портал Toronto Star сообщает со ссылкой на полицию, что грузовик съехал с улицы на тротуар.

В результате происшествия, по по данным полиции, погибли девять человек, еще 16 получили ранения. Представители местной больницы сообщили, что пятеро из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Представитель полиции в интервью агентству dpa сообщил, что водитель автомобиля был задержан, других подозреваемых нет. Причины происшествия пока неизвестны. По информации СМИ, водитель пытался скрыться с места происшествия. Представители компании Ryder, которой принадлежал фургон, заявили о готовности сотрудничать с полицией.

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