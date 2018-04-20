В Торонто грузовик въехал в толпу людей

В Торонто в понедельник, 23 апреля, небольшой грузовой автомобиль белого цвета наехал на группу прохожих, сообщила местная полиция в своем микроблоге в Twitter.

По словам очевидцев, в результате происшествия пострадали от 8 до 10 человек. В полиции число пострадавших пока не подтвердили. Инцидент произошел недалеко от центра канадского города. Между тем местные СМИ сообщают не менее чем о четырех погибших.

Представитель полиции в интервью агентству dpa сообщил, что водитель автомобиля был задержан, других подозреваемых нет. Причины происшествия пока неизвестны. По информации СМИ, водитель пытался скрыться с места происшествия.

Информационный портал Toronto Star сообщает со ссылкой на полицию, что грузовик съехал с улицы на тротуар

Смотрите также: