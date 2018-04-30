В Тамбове задержали координатора штаба Навального

Диане Рудаковой из тамбовского штаба Алексея Навального вменяют в вину организацию публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении.
Координатора штаба оппозиционера Алексея Навального - Диану Рудакову - в понедельник, 30 апреля, доставили в отдел внутренних дел по Советскому району города Тамбова. Как сообщила в Twitter сама девушка, ее задержали трое неизвестных в тот момент, когда она садилась в такси. Телефон и личные вещи у нее отобрали.
Телеканал "Дождь" передал, что Рудаковой вменяют в вину нарушение второй части статьи 20.2 КоАП РФ (организация публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении). Координатор тамбовского штаба пояснила, что речь идет об участии во встрече с Навальным 29 октября минувшего года на частной территории у городского торгового центра "Башня".
Рассмотрение дела переносить не стали
На момент написания материала Диана Рудакова находилась в Советском районном суде города Тамбова. Судья Наталья Барун, которая ранее отправила под арест ряд местных оппозиционеров, отказала в ходатайстве о переносе рассмотрения дела.
Координатор штаба отметила, что в процессе задержания ей были причинены телесные повреждения, добавив, что попытается засвидетельствовать наличие синяков. "Написала заявление в отдел", - добавила она. Рудакова высказала опасения, что может остаться в спецприемнике на все выходные - до 5 мая включительно.
В ноябре 2017 года Диану Рудакову уже задерживали, после чего она объявила голодовку в изоляторе временного содержания.
Ранее, 28 апреля, мэрия Москвы запретила Навальному проводить запланированное на 5 мая - в преддверии инаугурации президента - несогласованное шествие по Тверской улице в Москве.
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