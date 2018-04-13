В США убеждены в ответственности Сирии за химическую атаку в Думе

Официальные лица США убеждены, что за химической атакой на город Дума стоит сирийский режим. С таким заявлением в пятницу, 13 апреля, выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. "Утверждение России о том, что нападение инсценировано, является ложным. Наши спецслужбы говорят нам другое", - отметила Сандерс.

Со сходным заявлением выступила в пятницу и пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт. "Мы в высокой степени убеждены, что за атаку ответственно сирийское правительство", - отметила Нойерт. На вопрос, есть ли доказательства вины Сирии, Нойерт ответила "да".

ОЗХО проводит расследование инцидента

Властям США пока неизвестно, какое именно химическое вещество было использовано во время атаки. Специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в субботу возьмут пробы, в течение двух недель будут проводить лабораторный анализ и позднее представят результаты своего расследования.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что видеоролик о последствиях химической атаки в сирийской Думе является "постановочным". По данным ряда гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля вертолет сбросил в Думе бочковую бомбу с химикатами. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что погибли не менее 70 человек, пострадали 500.

11 апреля президент США Дональд Трамп пригрозил Сирии скорым ударом по ней в ответ на химическую атаку. Однако позднее, по данным СМИ, министр обороны Джеймс Мэттис убедил Трампа дождаться результатов расследования. Постпред РФ при ООН Василий Небензя не исключил возможности войны между Россией и США в случае удара.

Смотрите также:

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте По данным ООН, в ходе атак правительственных сил Сирии в Восточной Гуте с середины февраля там погибли порядка 600 человек, около 2000 получили ранения. Среди погибших и раненых много женщин и детей. На фото - поселение Арбин в Восточной Гуте после бомбардировки 20 февраля.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Восточная Гута расположена в непосредственной близости от сирийской столицы Дамаска. По данным ООН, в осажденном анклаве могут находиться до 400 тысяч человек.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Официально Восточная Гута является в Сирии одной из "зон деэскалации", о создании которых Россия, Турция и Иран договорились в мае 2017 года.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Положение мирных жителей Восточной Гуты катастрофическое, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте По предположениям наблюдателей, сирийская армия и ее союзники ведут бомбардировки Восточной Гуты в рамках подготовки наземной операции.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте В регионе лишь за два дня ожесточенных боев (19-20 февраля) были выведены из строя шесть клиник, включая важнейший госпиталь в Арбине, который дважды подвергался бомбардировкам. Как сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека SOHR, это лечебное учреждение было целью атак российских военных самолетов.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары по больницам в Восточной Гуте. Он сообщил, что более 700 больных и раненых нуждаются в срочной эвакуации.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Вместе с тем Гутерриш раскритиковал и артобстрел, устроенный повстанцами в Восточной Гуте. Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать нормы гуманитарного права и щадить гражданское население.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте Фотографии из Восточной Гуты все больше напоминают трагические снимки из Алеппо 2016 года. Этот город стал местом самых ожесточенных боев в сирийской войне. Характеризуя события в Алеппо, правозащитные организации говорят о военных преступлениях сирийского режима и его союзников - прежде всего, России.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте По данным международных гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. По информации активистов, погибли более 40 человек, свыше 500 получили ранения. Большинство пострадавших мирных жителей - женщины и дети.

Гуманитарная катастрофа в Восточной Гуте "Это одна из самых ужасных химических атак в сирийской истории", - заявил председатель гуманитарной организации UOSSM Ганем Тайяра. При этом пока невозможно объективно проверить и подтвердить информацию, распространяемую "Белыми касками" и UOSSM - сотрудники структур ООН не присутствуют в районе осажденной Думы, поэтому не располагают данными о возможном применении химического оружия. Автор: Павел Лось

