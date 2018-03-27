 В США подали в суд на BMW из-за ″дизельного скандала″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.03.2018
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Мир

В США подали в суд на BMW из-за "дизельного скандала"

Адвокаты из Hagens Berman утверждают, что в машины моделей BMW X5 и 335d было встроено программное обеспечение, позволяющее скрывать данные о высоком уровне вредных веществ в выхлопах.

BMW X5

BMW X5

В суд в штате Нью-Джерси подан иск против немецкого автоконцерна BMW, который обвиняют в манипулировании данными о выхлопах дизельных двигателей. Манипуляции затронули десятки тысяч автомобилей, сообщает во вторник, 27 марта, адвокатская контора Hagens Berman, являющаяся одним из истцов.

Адвокаты обвиняют BMW в сговоре с компаниями Robert Bosch GmbH и Robert Bosch LLC, в результате которого, как утверждается, было создано программное обеспечение, позволяющее скрывать данные о высоком уровне вредных веществ в выхлопах моторов при проведении соответствующих тестов.

Контекст

Федеральный административный суд сделал возможным введение запретов на въезд дизельных машин в немецкие города. Теперь в Германии задумались о мерах, как такие запреты предотвратить. (01.03.2018)

Федеральный административный суд Германии не возражает против запретов городских властей на въезд дизельных машин. Это, однако, не значит, что такие ограничения будут введены. (27.02.2018)

Таким образом были обмануты, в частности, владельцы моделей BMW X5 и 335d, которые концерн представлял как "безвредные для окружающей среды", отмечают адвокаты, указывая на то, что обладатели машин этих моделей должны получить право на компенсацию.

В феврале баварский автоконцерн сообщил Федеральному управлению по вопросам транспортных средств, что дефектное программное обеспечение было установлено примерно на 11 тысяч автомобилей, напоминает информагентство Reuters. В BMW пояснили, что это было сделано по ошибке и не является манипуляцией данными об отчистке выхлопных газов.

Ранее Hagens Berman подала иски в связи с подозрениями в манипулировании данными о выбросах также против других автоконцернов - Daimler, Fiat Chrysler, Ford и General Motors.  

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  • BMW 1500

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  • BMW 323i

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    100 лет BMW

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  • Mini Cooper S

    100 лет BMW

    Mini

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  • BMW i3

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    Автор: Клаус Ульрих, Элла Володина


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Hagens Berman: Class-Action Lawsuit Uncovers New Emissions-Cheating Claims in BMW X5 and 335d Model Diesels

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