В США нашли место для памятника погибшим советским летчикам

Музей военной авиации в штате Вирджиния предложил установить на своей территории памятник погибших советским летчикам. Об этом 21 апреля сообщило агентство AP.

Также готовность разместить на своем участке памятник высказал владелец похоронного бюро в городе Элизабет Дэвид Твифорд. В 2017 году власти этого города отказались устанавливать 25-тонный монумент. Музей военной авиации находится в 80 километрах от Элизабет.

В России лишь недавно стало известно о погибших летчиках

Речь идет о советских летчиках, которые в 1944-1945 годах доставляли из США в СССР самолеты-амфибии "Каталина" в рамках проекта "Зебра". Самолеты предназначались для борьбы с нацистской Германией.

О существовании этого проекта в России стало известно лишь в 2013 году после рассекречивания документов о сотрудничестве СССР и США во время Второй мировой войны. Всего в Советский Союз было доставлено более 160 американских гидросамолетов, при их перегоне в СССР погибли 11 советских летчиков.

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