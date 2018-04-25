 В странах ЕС растет число запретов на ношение религиозной одежды | Новости из Германии о Европе | DW | 25.04.2018
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Европа

В странах ЕС растет число запретов на ношение религиозной одежды

Законы, запрещающие носить закрывающие лицо головные уборы, есть в 8 странах Евросоюза, сообщает фонд "Открытое общество". Еще в целом ряде государств подобные запреты обсуждаются.

Франция: Женщина в никабе и без головного убора.

Все больше стран Евросоюза планируют законодательно урегулировать ношение религиозной одежды. Подобные законопроекты обсуждаются или уже были реализованы в 22 из 28 государств ЕС, говорится в исследовании группы фондов Джорджа Сороса "Открытое общество" (Open Society Foundations), опубликованном в среду, 25 апреля.

Контекст

Доля мусульман в Германии и ЕС растет. Модные бренды не оставляют это без внимания: дефиле моделей в хиджабах становятся приметой времени. А мусульманки создают собственные лейблы. (20.04.2016)

Фотографии про то, как французские полицейские якобы заставляют мусульманку снять верхнюю одежду на пляже, облетели весь мир. DW представляет различные версии случившегося. (26.08.2016)

По данным его авторов, в восьми странах ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Дания, Франция, Германия, Италия и Испания) уже приняты законы, запрещающие в определенных местах носить, например, закрывающие лицо головные уборы. При этом в пяти из этих стран запреты действуют либо только на местном уровне, либо также и на государственном.

Кроме того, в 13 странах ЕС есть запреты на религиозную одежду в отдельных частных или государственных учреждениях и компаниях.

Правозащитники опасаются антиисламской риторики 

В связи с запретами на ношение религиозной одежды право мусульманок в Евросоюзе на свободу вероисповедания подвергается все большей угрозе, отмечают составители доклада. Тональность дискуссий и процессов принятия законов в этой сфере имеет явный антиисламской характер, заявила информагентству Reuters представительница "Открытого общества". 

Фонды Сороса призывают Еврокомиссию изучить и оценить действие подобных законов, а также защитить проживающих в ЕС мусульманок от дискриминации.

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  • Женщина в шейле

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Шейла

    Длинный прямоугольный шарф, который свободно оборачивают вокруг головы и кладут на плечи. Шейлы бывают разных цветов. Данный вариант головного убора наиболее распространен в странах Персидского залива.

  • Женщина в хиджабе

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Хиджаб

    В более широком смысле хиджаб - это любая одежда, соответствующая нормам шариата. Однако в западных странах хиджабом называют традиционный женский мусульманский платок, полностью скрывающий волосы, уши и шею и в большинстве случаев слегка покрывающий плечи. Лицо при этом остается открытым.

  • Женщина в хиджабе амире

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Хиджаб амира

    Этот головной убор состоит из двух частей. Одна из них плотно облегает голову наподобие шапочки, другая представляет собой шарф, который часто имеет форму рукава и надевается сверху, закрывая плечи. Само слово "амира" переводится с арабского как "принцесса".

  • Женщина в химаре

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Химар

    Накидка с прорезью для лица, закрывающая волосы, уши и плечи и доходящая до талии. Химар распространен на Ближнем Востоке и в Турции.

  • Женщина в чадре

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Чадра

    Длинное покрывало, закрывающее все тело с головы до пят. Чадра никак не крепится к одежде и не имеет застежек, женщина обычно сама придерживает ее руками. Сама чадра лицо не закрывает, но при желании женщина может закрыть лицо краем покрывала. Кроме того, ее часто носят в сочетании с никабом. Распространена в Иране.

  • Женщина в никабе

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Никаб

    Головной убор черного цвета, полностью закрывающий лицо и волосы и оставляющий лишь прорезь для глаз. Никаб сочетают с другими видами традиционной мусульманской одежды, например с абайей - длинным платьем с рукавами и без пояса. Чаще всего никаб носят в странах Персидского залива, Йемене и Пакистане.

  • Женщина в парандже

    Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

    Паранджа

    Длинное покрывало, полностью закрывающее тело и лицо. Прорезь для глаз в парандже закрыта плотной сеткой - чачваном. Этот вид одежды распространен в Средней Азии и Афганистане.

    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


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Суд ЕС допустил запрет хиджаба на работе

Контекст

Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница?

В ФРГ не утихают споры по поводу частичного запрета мусульманской одежды, закрывающей лицо. Но речь не только о парандже. Чем отличаются разные виды женской одежды мусульманок - в галерее DW. (25.08.2016)  

Ссылки в интернете

Open Society Foundations представляет доклад о запретах на мусульманскую одежду в ЕС

Аудио- и видеофайлы по теме

Суд ЕС допустил запрет хиджаба на работе  

В Лондоне прошла акция против запрета буркини  

В чем разница между хиджабом и паранджой?  

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