 В столкновении с беспилотным автомобилем впервые погиб пешеход | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.03.2018
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Мир

В столкновении с беспилотным автомобилем впервые погиб пешеход

В США беспилотный автомобиль компании Uber сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. Компания тут же остановила тесты беспилотных машин на улицах.

Беспилотный автомобиль Uber

Беспилотный автомобиль Uber

В американском штате Аризона беспилотный автомобиль компании Uber сбил переходившую в неположенном месте дорогу женщину, передает в понедельник, 19 марта, агентство dpa. От полученных ран она скончалась в больнице.

Контекст

В Германии готовят законодательную базу для запуска движения на дорогах машин-беспилотников. При этом возникает немало споров о безопасности. (23.06.2017)

General Motors обещает сдать в эксплуатацию первое беспилотное такси уже в 2019 году. Американский автопроизводитель обгоняет конкурентов по коммерциализации технологий. (01.12.2017)

Это первый случай в истории, когда при столкновении с беспилотным автомобилем (в машине находился человек, но он ей не управлял) погиб пешеход. Компания Uber немедленно приостановила испытания беспилотных машин.

В США разработкой и тестированием беспилотных автомобилей на дорогах занимается несколько десятков компаний. Компания Uber неоднократно становилась участником скандалов: в первый же день тестов в Сан-Франциско беспилотный автомобиль был заснят проезжающим на красный свет. Кроме того, связанная с Google компания Waymo обвинила Uber в краже технологий.

Американский автоконцерн General Motors (GM) объявил о намерении уже в 2019 году вывести на улицы такси на автопилоте. Это самый ранний заявленный срок среди всех компаний-конкурентов. Пока не ясно, скажется ли нынешний инцидент на этом графике.

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    Мир тестирует беспилотные авто

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  • Беспилотный грузовик Volvo в шведской шахте

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    На севере Швеции в октябре 2016 года начались первые в мире подземные испытания самоуправляемого грузовика. На шахте в Кристинеберге оснащенный лазерными сенсорами серийный Volvo FMX на глубине в 1300 метров "учится" самостоятельно перевозить добытую руду. До конца 2017 года будут тестироваться четыре беспилотных самосвала, призванные сделать труд шахтеров более эффективным и безопасным.

  • Грузовик Daimler едет в автономном режиме по автобану

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    Меньше аварий благодаря автопилоту

    Крупнейший в мире производитель грузовиков Daimler начал тестировать беспилотные тягачи еще в 2015 году - на пустынных трассах в американском штате Невада и в густом автопотоке на немецком автобане близ Штутгарта. Разработчики утверждают, что использование автопилота существенно снизит опасность дорожных аварий и облегчит труд дальнобойщиков. Но в перспективе сделает эту профессию умирающей.

  • Самоуправляемый автобус и пешеход в Швейцарии

    Мир тестирует беспилотные авто

    Софт еще требует доработки

    Беспилотный автобус в ходе начавшихся в августе 2016 года испытаний в швейцарском кантоне Валлис безошибочно распознавал пешеходов и тормозил. Но вот открытую заднюю дверь припаркованного коммерческого автомобиля ехавший в конце сентября на максимальной скорости 20 километров в час самоуправляемый автобус все же "не заметил". После этой аварии эксперимент был приостановлен для доработки софта.

  • Прототип легкового автомобиля компании Toyota на выставке CES в Лас-Вегасе

    Мир тестирует беспилотные авто

    Надежность, дизайн, комфорт

    В январе 2017 года японская компания Toyota представила на крупнейшей в мире выставке потребительской электроники CES в американском городе Лас-Вегасе прототип легкового автомобиля, который благодаря искусственному интеллекту сможет не только самостоятельно перемещаться, коммуницируя с другими участниками дорожного движения, но и учитывать привычки и предпочтения владельца машины.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:37

Когда начнется серийный выпуск беспилотных автомобилей

Контекст

Мир тестирует беспилотные авто

Автономное вождение стало одним из магистральных направлений развития автопрома. В Европе, США и Азии уже активно испытывают самоуправляемые легковые машины, автобусы и грузовики. (10.01.2017)  

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