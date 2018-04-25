 В столице ФРГ прошла акция ″Берлин носит кипу″ | Новости из Германии о Германии | DW | 25.04.2018
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Германия

В столице ФРГ прошла акция "Берлин носит кипу"

Тысячи людей вышли на улицы Берлина и ряда других городов ФРГ, чтобы выразить протест против антисемитизма. Участники акции в знак солидарности с евреями надели иудейский головной убор - кипу.

Мужчина в кипе

В Берлине, Кельне и ряде других городов ФРГ в среду, 25 апреля, прошли акции протеста против антисемитизма, участники которых, в знак солидарности с евреями, надели иудейский головной убор - кипу. В столице страны на призыв еврейской общины принять участие в акции "Берлин носит кипу" откликнулись около 2500 человек.

Президент Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster), выступая с речью перед Домом еврейской общины в Берлине, призвал покончить с ложной терпимостью и обеспечить "100-процентное уважение евреям, мусульманам, иностранцам, гомосексуалам и людям всех цветов кожи". "Кто противится правилам игры, установленным нашей конституцией, тот не может рассчитывать на толерантность", - подчеркнул Шустер.

В Кельне в аналогичной акции солидарности с евреями участвовали около 1000 человек, в Эрфурте - около 300, в Потсдаме - 250, в Магдебурге - около 100 человек.

Контекст

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Инцидент в Нойкёльне

В берлинском районе Нойкёльн акция была почти сразу же прекращена, так как ее немногочисленные участники почувствовали себя под угрозой: у одного из трех демонстрантов прохожий вырвал израильский флаг и повредил его. Полиция записала его паспортные данные. Начато расследование по факту порчи имущества, отметили в правоохранительных органах.

Акции солидарности с евреями состоялись после того, как на минувшей неделе в Берлине подверглись нападению двое мужчин, надевших кипу, чтобы проверить, насколько безопасно носить еврейский головной убор в общественных местах.

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