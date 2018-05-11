 В Союзе журналистов России призвали выдать визу Зеппельту | Новости из Германии о России | DW | 13.05.2018
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Россия

В Союзе журналистов России призвали выдать визу Зеппельту

Председатель СЖР заявил, что рассказавший о допинге в РФ немецкий журналист Хайо Зеппельт обязательно должен посетить чемпионат мира по футболу. В то же время Соловьев намекнул на возможность физической расправы.

Хайо Зеппельт

Немецкий журналист Хайо Зеппельт (Hajo Seppelt), рассказавший о допинге в российском спорте, должен обязательно посетить чемпионат мира по футболу, заявил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Одновременно с этим в интервью агентству "РИА Новости", опубликованном в субботу, 12 мая, Соловьев высказал скрытую угрозу Зеппельту. Ранее журналисту ARD отказали в получении российской визы.

Контекст

На немецком телеканале ARD вышел новый документальный фильм о допинге. Интервью с Григорием Родченковым в нем - не самое интересное. DW с подробностями. (30.01.2018)

Журналисту ARD Хайо Зеппельту отказали в получении российской визы. Ранее Зеппельт опубликовал ряд материалов о допинге в российском спорте, что привело к массовым отстранениям атлетов из РФ. (11.05.2018)

По мнению Владимира Соловьева, Зеппельт является "пропагандистом", нарушившим все принципы объективной журналистики, поскольку он якобы "выполнял задачу "разоблачать и унижать" именно российских спортсменов". В то же время глава СЖР назвал отказ в выдаче визы немецкому журналисту нарушением права на свободу информации.

Соловьев: "Чтобы случайно не побили"

Соловьев призвал, чтобы Хайо Зеппельту выдали российскую визу, одновременно с этим намекнув на возможность физической расправы над журналистом. "Только обязательно надо приставить к нему охрану, чтобы случайно не побили ценители его "журналистского таланта", - заявил председатель СЖР.

Журналисту телекомпании ARD Хайо Зеппельту отказали в получении российской визы,которая была нужна ему для поездки на Чемпионат мира по футболу 2018 года. Зеппельта занесли в России в список "нежелательных персон". Немецкие политики резко раскритиковали невыдачу визы Зеппельту и потребовали от России пересмотреть свое решение. Сам журналист ждет реакции от ФИФА.

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    Автор: Илья Коваль


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