В Сомали похищена немецкая медсестра

Вооруженные люди захватили сотрудницу гуманитарной организации в здании Красного Креста в Могадишо. О похитителях пока ничего не известно.
В столице Сомали Могадишо похищена сотрудница Международной организации Красного Креста из Германии. Инцидент произошел в здании гуманитарной организации в Могадишо. Вооруженные похитители сбежали вместе с заложницей через черный выход, чтобы избежать встречи с охраной возле главного входа, сообщил заместитель главы миссии Красного Креста в Сомали Дэниел О'Мэлли в четверг, 3 мая.
"Мы крайне обеспокоены за безопасность нашей коллеги", - сказал он, отметив, что похищенная немецкая медсестра спасала жизни людей и улучшала жизнь людей в Сомали. По словам О'Мэлли, в настоящее время прилагаются усилия на разных уровнях, чтобы освободить пленницу. Он не сообщил какой-либо другой информации о заложнице и о ее похитителях.
Похищение иностранцев - не редкость в Сомали, гдеситуация в сфере безопасности плачевна, а эффективные государственные структуры отсутствуют. Здесь весьма активна суннитская террористическая группировка "Аш-Шабаб", которая уже много лет добивается введения в Сомали законов шариата.
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