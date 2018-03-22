В Солсбери госпитализирован еще один полицейский | Новости из Германии о Европе | DW | 22.03.2018

В английском городе Солсбери госпитализирован еще один полицейский, сообщает в четверг, 22 марта, агентство Reuters со ссылкой на издание Daily Mail. Сотрудника полиции отправили в больницу с подозрением на отравление.

Выявленные у полицейского "незначительные" симптомы включают "раздражение кожных покровов", отмечает издание. Представители полиции Лондона и графства Уилтшир воздержались от комментариев.

Между тем 22 марта стало известно, что сержанта уголовной полиции Ника Бейли, привлеченного для расследования отравления Скрипаля и госпитализированного вскоре после инцидента, выписали из больницы. На протяжении двух недель медики оказывали ему врачебную помощь. На вопрос о том, как он себя сейчас чувствует, полицейский ответил: "У меня просто нет слов. Мне все время в голову приходит слово "сюрреалистично". Действительно, все это было настолько сюрреалистично".

4 марта в Солсбери был отравлен нервно-паралитическим газом бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж и получивший убежище в Великобритании в результате шпионского обмена. Лондон обвинил Москву в применении химического оружия на территории королевства и выслал 23 российских дипломата. Великобританию поддержали США, НАТО, Германия, Франция, Евросоюз. Кремль отвергает причастность российских спецслужб к отравлению.

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